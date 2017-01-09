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Понедельник, 9 Январь, 2017
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Samsung представит на CES 2017 новые персонализированные услуги для пользователей смарт-телевизоров
В Южной Корее запустят процесс слияний и поглощений в секторе платного телевидения для усиления конкуренции на международном рынке
В SpaceX назвали причину сентябрьской аварии и готовы к возобновлению запусков
Украинское радиовещание: «от» и «до». Часть 8
«Игра престолов» – сериал №1 по количеству пиратских скачиваний
ВОЛЯ достигла договорённости по ретрансляции каналов всех медиагрупп
Редакция Mediasat
-
30 Дек, 2016
0
«Ланет» договорился со всеми медиа-холдингами, кроме «Inter Media Group»
Редакция Mediasat
-
30 Дек, 2016
1
HDMI 2.0b получил поддержку формата HDR
Борис Скуратовский
-
23 Дек, 2016
0
Xtra TV mix-ует спутники
Виталий Мосейчук
-
21 Дек, 2016
0
С Нового года «Триолан» вводит плату за кабельное ТВ
Виталий Мосейчук
-
12 Дек, 2016
0
СТАТЬИ
Украинское радиовещание: «от» и «до». Часть 8
Борис Скуратовский
-
4 Янв, 2017
0
Начало читайте в Части 1, Части 2, Части 3, Части 4, Части 5, Части 6 и Части 7. Данная статья продолжает цикл публикаций об истории развития украинского...
Украинское радиовещание: «от» и «до». Часть 7
Борис Скуратовский
-
3 Янв, 2017
0
Начало читайте в Части 1, Части 2, Части 3, Части 4, Части 5 и Части 6. Данная статья продолжает цикл публикаций об истории развития украинского радиовещания, который...
Украинское радиовещание: «от» и «до». Часть 6
29 Дек, 2016
Украинское радиовещание: «от» и «до». Часть 5
28 Дек, 2016
ОТТ-платформы – за технологическое равенство
26 Дек, 2016
Украинское радиовещание: «от» и «до». Часть 4
24 Дек, 2016
Weekend Reading #78: история 5G, почему Netflix плевать на Россию и...
23 Дек, 2016
Украинское радиовещание: «от» и «до». Часть 3
23 Дек, 2016
3G в джунглях: как недорогие фемтосоты послужат развитию услуг связи в...
20 Дек, 2016
Irdeto: телепиратство становится полномасштабным бизнесом
19 Дек, 2016
Провайдеры: медиа-группы ставят ультиматум
14 Дек, 2016
Не YouTube’ом единым: что ждёт рынок потоковых платформ в будущем?
13 Дек, 2016
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Статьи
Блоги
В Южной Корее запустят процесс слияний и поглощений в секторе платного телевидения для усиления...
Борис Скуратовский
-
4 Янв, 2017
Samsung представит на CES 2017 новые персонализированные услуги для пользователей смарт-телевизоров
Борис Скуратовский
-
4 Янв, 2017
«Игра престолов» – сериал №1 по количеству пиратских скачиваний
Борис Скуратовский
-
4 Янв, 2017
В SpaceX назвали причину сентябрьской аварии и готовы к возобновлению запусков
Борис Скуратовский
-
4 Янв, 2017
DIVAN.TV запустил приложение для Apple TV
Виталий Мосейчук
-
4 Янв, 2017
Украинское радиовещание: «от» и «до». Часть 8
Борис Скуратовский
-
4 Янв, 2017
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24 Ноя, 2016
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Всё, что вам необходимо знать о 5G
Борис Скуратовский
-
19 Окт, 2016
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ОБЗОР ТЕХНИКИ
«Фрегат ТВ»: взгляд на телепросмотр по-новому
Александр Беленький
-
30 Июн, 2016
2
OpenBox AS1 HD – сказка или действительность?
Александр Беленький
-
2 Мар, 2016
2
Openbox Air — пионер сетевого оборудования под торговой маркой Openbox
Максим Иконников
-
2 Сен, 2015
0
БЛОГИ
Національна Рада та 1+1. Що насправді трапилося?
Ігор Розкладай
-
30 Дек, 2016
Как защитить идею в войне форматов
29 Дек, 2016
Ставки интерконнекта – 2017. Чем меньше, тем больше…
28 Дек, 2016
Украинские каналы – курс на MPEG-4
22 Дек, 2016
Четырёхглавый «горыныч» и Verimatrix
21 Дек, 2016
Нужны ли специалисты в Украине?
16 Дек, 2016
ИНТЕРВЬЮ
Иван Гришин: Канал «ПравдаТУТ» появился, потому что правды нет
Проблема 1 января. Отключат ли телевидение?
4FUN.TV – лучший музыкальный канал на спутниках Eutelsat
Как составить продюсерское ТЗ по проекту и зачем оно нужно?
Джордж Жембери, компания ВОЛЯ: «Наши инвесторы верят в потенциал Украины»
За кулисами: интервью с Кириллом Козловым
Сергей Логунов, «112 Украина»: мы поддерживаем переход к модели платного ТВ
Телепорт «Укркосмоса» – новое слово на рынке
Мультистейкхолдеризм – власть свободы
АНАЛИТИКА И ПРОГНОЗЫ
Телеком-рынок Украины ожидает стагнация
27 Дек, 2016
Как смартфоны изменяют способ взаимодействия зрителей с телевидением
23 Дек, 2016
Просмотры ТВ россиянами на персональных устройствах растут, но пока не приносят...
21 Дек, 2016
Европейский рынок кабельного телевидения оценили в €22,4 миллиарда
20 Дек, 2016
К 2019 году в мире будет 238 миллионов подключённых ТВ-устройств
20 Дек, 2016
Рынок сет-топ-боксов: объёмы продаж растут, доходы – снижаются
13 Дек, 2016
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В Южной Корее запустят процесс слияний и поглощений в секторе платного...
4 Янв, 2017
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4 Янв, 2017
DIVAN.TV запустил приложение для Apple TV
4 Янв, 2017
Samsung представит на CES 2017 новые персонализированные услуги для пользователей смарт-телевизоров
4 Янв, 2017
В SpaceX назвали причину сентябрьской аварии и готовы к возобновлению запусков
4 Янв, 2017
Украинское радиовещание: «от» и «до». Часть 8
4 Янв, 2017
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О бедном контенте замолвите слово
1 Янв, 2012
В Южной Корее запустят процесс слияний и поглощений в секторе платного...
4 Янв, 2017
Телевидение 4G
15 Апр, 2014
Телеком-рынок готов к итальянской забастовке
6 Фев, 2014
ТЕЛЕБАШНИ МИРА
Телерадиобашня в Тяньцзине
Борис Скуратовский
-
16 Фев, 2016
Китайская Центральная радиотелебашня
Борис Скуратовский
-
26 Янв, 2016
Киевская телебашня – более 40 лет работы в эфире
Олег Никитенко
-
26 Июн, 2015
Mediasat – информационно-аналитический портал о телерадиовещании, телекоммуникациях и технологиях. Мы пишем о рынке платного телевидения, интернет-провайдерах, инновационных разработках, медиа-бизнесе и ТВ-контенте.
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mail(at)mediasat.info
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