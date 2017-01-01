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Воскресенье, 1 Январь, 2017

СТАТЬИ

Украинское радиовещание: «от» и «до». Часть 6

Борис Скуратовский -
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Начало читайте в Части 1, Части 2, Части 3, Части 4 и Части 5. Данная статья продолжает цикл публикаций об истории развития украинского радиовещания, который ранее был напечатан...

Украинское радиовещание: «от» и «до». Часть 5

Борис Скуратовский -
0
Начало читайте в Части 1, Части 2, Части 3 и Части 4. Данная статья продолжает цикл публикаций об истории развития украинского радиовещания, который ранее был напечатан в...
OTT Servis

ОТТ-платформы – за технологическое равенство

Украинское радиовещание: «от» и «до». Часть 4

weekend_reading

Weekend Reading #78: история 5G, почему Netflix плевать на Россию и...

Украинское радиовещание: «от» и «до». Часть 3

3G в джунглях: как недорогие фемтосоты послужат развитию услуг связи в...

ТВ-пиратство

Irdeto: телепиратство становится полномасштабным бизнесом

Провайдеры: медиа-группы ставят ультиматум

Не YouTube’ом единым: что ждёт рынок потоковых платформ в будущем?

Пиратство

«Не ходите по газонам!» или методы паркового дизайна в борьбе с...

Weekend Reading

Weekend Reading #77: как работает украинский интернет, как изменится телевидение и...

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