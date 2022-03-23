Для жителей РФ в онлайн-магазинах App Store и Google Play больше не отображается приложение Netflix.

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Ранее Netflix приостановил работу в России в знак протеста против полномасштабного вторжения страны в Украину. Кроме того собственные студии компании пока прекратили работу над российскими оригинальными продуктами.

Теперь российские СМИ сообщили об исчезновении мобильного приложения Netflix из App Store и Google Play.

Ранее мы писали, что компании Paramount, Sony Pictures, Amazon, Netflix, WarnerMedia, Disneyприостановили работу в РФ.