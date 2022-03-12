В Sony Pictures объявили о полной приостановке бизнеса в России — ранее решение касалось лишь проката боевика «Морбиус».
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Причина приостановки работы – вторжение РФ в Украину.
На данный момент компания остановила выпуски всех своих кинопроектов в РФ, в том числе и «Человек-паук: Нет пути домой» и заморозила все сделки по дистрибуции телевизионных программ. Также ограничен доступ российских пользователей к аниме-сервису Crunchyroll, пишет Variety.
«Мы поддерживаем многие компании по всему миру, которые в настоящее время приостановили свою деятельность в России», — написал председатель и главный исполнительный директор Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра в заявлении для сотрудников.
Другие развлекательные компании, такие как Amazon, Netflix и WarnerMedia, также приостановили свою деятельность в России в ответ на вторжение страны в Украину.
Также работу всего бизнеса в РФ прекратила компания Walt Disney — решение о приостановке касается выпуска всего контента и лицензирования продукции, деятельности Disney Cruise Line, выпуска журнала National Geographic и своего телевизионного канала.
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