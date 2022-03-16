Студия «Paramount» останавливает российские операции и жертвует 1 миллион долларов на гуманитарную помощь Украине, сообщает Нацсовет со ссылкой на Variety.

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Президент и генеральный директор студии Боб Бакиш во внутренней записке для сотрудников, которую увидел Variety, написал:

«Как и многие из вас, я внимательно слежу за вероломным, неспровоцированным вторжением в Украину. Гуманитарный кризис, возникший в результате, и его значительные последствия для жизни миллионов людей по всей Украине, Восточной Европе и в самой России, ужасны. С начала этого кризиса наши команды по всему миру круглосуточно работали, чтобы определить лучшие, а главное – самые безопасные способы, которыми мы как бизнес можем показать нашу поддержку всем, кто пострадал».

Он отметил, что безопасность сотрудников и партнеров всегда будет главным приоритетом компании. Всем пострадавшим будет и далее оказываться поддержка.

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Сейчас студия «принимает шаги по приостановке деятельности в России, в частности, приостановке поставок контента «Paramount Global». Уже приостановлен прокат фильмов в России, таких как: «Затерянный город», «Еж Соник 2».

Боб Бакиш заявил, что издатель Simon & Schuster приостановил продажи для учетных записей в России, а также лицензирование прав на перевод российским издателям. Также «Paramount Consumer Products» приостановит все новые лицензионные соглашения в России.

Также компания пожертвует 1 миллион долларов на гуманитарную помощь Украине.

«Кроме того, мы используем возможности нашего контента, чтобы помочь нуждающимся, включая силу наших глобальных платформ, чтобы засвидетельствовать эту трагедию для мира. Смелые сотрудники CBS News, Channel 5, Chilevision, Network 10 и Telefe круглосуточно ведут репортажи с конкретных мест в Украине и соседних стран, — подчеркнул Боб Бакиш.

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