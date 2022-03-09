Решение WarnerMedia касается лицензирования нового контента, выпуска игр, фильмов и сериалов в России, пишет Variety.

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Как сообщил журналистам издания генеральный директор WarnerMedia Джейсон Килар, компания «приостанавливает весь новый бизнес в России » на фоне продолжающегося вторжения страны в Украину.

«WarnerMedia приостанавливает все новые операции в России. Это включает в себя прекращение вещания наших каналов, прекращение лицензирования всего нового контента с российскими организациями и приостановку выпуска наших запланированных игр, фильмов и сериалов», — сказал Килар.

Заявление Килара прозвучало всего через несколько часов после того, как Discovery приостановила все операции в России на фоне войны страны с Украиной. Около 15 каналов, принадлежащих Discovery и работающих через «Медиа Альянс» — совместное предприятие с российской Национальной медиагруппой, — также прекратят свое вещание.

Ранее Mediasat писал, что в российских кинотеатрах не покажут фильмы Disney, Warner Bros. и Sony Pictures.