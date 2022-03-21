Советская классика, блокбастеры Болливуда и южнокорейские фильмы: что ждет россиян в кинотеатрах

После отмены западных релизов российские киносети перешли на показ советской классики, южнокорейских фильмов и блокбастеров производства Болливуда. 

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Как пишет Vc.ru, объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зал», «Каро», «Киномакс» и «Синема стар» планируют сохранить цены на билеты и продукцию кинобаров.

Киносети приняли такое решение в основном по двум причинам: поход в кино — один из наиболее популярных видов досуга у россиян, и задача — сохранить его доступным. Во-вторых, после отмены западных релизов кинотеатры потеряли контент, который был бы высоко востребован у зрителей.

В качестве альтернативы голливудским новинкам зрителям предложат российские премьеры, советскую и зарубежную классику, блокбастеры Болливуда, южнокорейские фильмы и фильмы из Латинской Америки.

Ранее мы писали, что компании Paramount, Sony Pictures, Amazon, Netflix, WarnerMedia, Disney приостановили работу в РФ.

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Редакция Mediasat

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