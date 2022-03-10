The Walt Disney Company заявила, что приостановит весь бизнес в России.

Решение касается выпуска всего контента и лицензирования продукции, деятельности Disney Cruise Line, выпуска журнала National Geographic и своего телевизионного канала.

«Учитывая непрекращающееся наступление на Украину и эскалацию гуманитарного кризиса, мы предпринимаем шаги, чтобы приостановить все другие виды деятельности в России», — говорится в заявлении компании.

Ранее Disney сообщала о временной приостановке проката и показа своих фильмов в России.

Также читайте: Международный детский телеканал JimJam прекращает вещание в РФ