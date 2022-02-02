4iG Spacecom
Фото: Spacecom

Министерство связи Израиля откладывает – и, возможно, даже заблокирует – продажу израильской спутниковой компании Spacecom.

Spacecom управляет группой спутников AMOS и в настоящее время пребывает в процессе продажи – в роли покупателя выступает венгерская компания 4iG.

Согласно сообщениям израильских СМИ, министерство связи страны отказалось давать добро на заключение сделки из-за опасений касательно возможных связей компании 4iG с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как сообщается, свои опасения по этому поводу высказала израильская служба безопасности «Шин Бет».

О сделке впервые было объявлено в 2021 году – в случае её заключения компания 4iG может получить контроль над 51% акций Spacecom. Сама компания 4iG является клиентом услуг Spacecom на протяжении около 30 лет.

Против продажи Spacecom также выступает Министерство обороны Израиля.

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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