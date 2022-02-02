Министерство связи Израиля откладывает – и, возможно, даже заблокирует – продажу израильской спутниковой компании Spacecom.
Spacecom управляет группой спутников AMOS и в настоящее время пребывает в процессе продажи – в роли покупателя выступает венгерская компания 4iG.
Согласно сообщениям израильских СМИ, министерство связи страны отказалось давать добро на заключение сделки из-за опасений касательно возможных связей компании 4iG с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Как сообщается, свои опасения по этому поводу высказала израильская служба безопасности «Шин Бет».
О сделке впервые было объявлено в 2021 году – в случае её заключения компания 4iG может получить контроль над 51% акций Spacecom. Сама компания 4iG является клиентом услуг Spacecom на протяжении около 30 лет.
Против продажи Spacecom также выступает Министерство обороны Израиля.