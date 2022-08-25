Орбан усиливает контроль над телеком-сектором: Vodafone Group продаёт венгерское подразделение

Vodafone Group согласилась продать свою операционную компанию в Венгрии за 1.8 млрд долларов в рамках программы, направленной на упрощение собственного европейского портфеля и сокращение задолженности.

Что произошло

Британский оператор Vodafone заключил договоренность с венгерской компанией по управлению ИТ-услугами 4iG и государственной холдинговой компанией Corvinus о потенциальном приобретении 100 процентов компании Vodafone Hungary. Это приведёт к ещё большей концентрации телеком-сектора в руках людей, приближенных к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Соглашение подлежит надлежащей проверке и одобрению регуляторными органами, а закрытие его планируется до конца 2022 года. Отдельно отмечается, что подразделение внутренних общих услуг Vodafone Intelligent Solutions (VOIS) не включено в соглашение.

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Генеральный директор компании Vodafone Ник Рид отметил, что у национального правительства есть четкая стратегия по созданию национального лидера в секторе ИКТ, принадлежащего Венгрии. Он добавил, что объединённая компания повысит свои конкурентные преимущества и получит больший доступ к инвестициям, необходимым для дальнейшей цифровизации Венгрии.

Движение к расширению 4iG

Компания 4iG станет мажоритарным владельцем Vodafone Hungary – ей будет принадлежать 51% компании, в то время как венгерскому государству будет принадлежать 49%.

Что известно о 4iG Стремительный рост компании 4iG быстро начался после того, как в 2018 году пакет её акций купил Лоринк Месарош, близкий соратник и друг детства венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который в настоящее время является одним из богатейших людей страны. Остаточные доли компаний Месароша были приобретены в прошлом году, генеральным директором компании 4iG Геллертом Ясаи, близким соратником магната, который уже владел 40.2% акций компании.

Конечная цель операции – создание второго по величине оператора фиксированной и мобильной связи на рынке, который сможет лучше конкурировать с Magyar Telekom, находящимся в собственности компании Deutsche Telekom, а также Yettel Hungary (ранее Telenor).

Компания 4iG уже приобрела венгерские активы компании Digi Communications в рамках своей стратегии, направленной на создание национальной телекоммуникационной платформы в партнерстве с телерадиовещательной компанией Antenna Hungaria.

Председатель правления и генеральный директор компании 4iG Геллерт Ясаи отметил, что его группа будет иметь одну из крупнейших цифровых инфраструктур в Венгрии и станет важным игроком на рынке телекоммуникаций Венгрии на многие десятилетия.

В настоящее время компания Vodafone Hungary имеет 3 миллиона абонентов услуг мобильной связи, 700 000 абонентов услуг телевидения, 700 000 абонентов услуг широкополосного интернета и 600 000 абонентов услуг фиксированной голосовой связи.

В компании 4iG заявили, что на июль 2022 года объединённая компания могла бы иметь 5 миллионов клиентов и 7.6 миллиона генерирующих доход единиц (RGU).

Напомним, 4iG также планировала приобрести израильского спутникового оператора Spacecom, но Министерство связи Израиля отложило подписание соглашения.