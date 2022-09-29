Покупка Spacecom согласована: 4iG заходит в глобальную индустрию космической связи

Ключевые факты сделки:

Компания 4iG заключила новое соглашение об условиях покупки пакета акций компании Space Communications (Spacecom), разрабатывающей и эксплуатирующей спутниковые системы AMOS, согласно предварительному разрешению Министерства связи Израиля.

Через процедуру публичной и частной эмиссии акций Spacecom венгерская группа сможет приобрести 20% акций компании. В течение следующих трех лет этот пакет можно будет увеличить еще на 31% при условии получения соответствующего согласия правительства Израиля и акционеров.

Покупка глобальной операционной компании Spacecom означает для 4iG значительное расширение сферы деятельности; Группа сможет стать ведущим провайдером услуг во всех сферах передачи данных.

Благодаря углублению сотрудничества с компанией Spacecom, венгерский коммерческий спутниковый проект CarpathiaSat может выйти на кардинально новый уровень, и это приобретение обеспечит компании доступ к широкой базе знаний из сферы технологического бизнеса и космической отрасли.

Компания 4iG согласовала условия покупки первой части миноритарного пакета акций компании Spacecom. Таким образом, инфокоммуникационная компания сможет приобрести 20% акций компании Spacecom в форме государственной и частной эмиссии акций в соответствии с одобрением Министерства связи Израиля. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе венгерской компании.

Через три года после завершения этого соглашения, объявленного на Будапештской и Тель-Авивской фондовых биржах, 4iG сможет увеличить свою долю в Spacecom еще на 31% при условии получения дополнительного согласия на дальнейшее приобретение от Министерства связи Израиля и акционеров.

«Мы очень довольны тем фактом, что после полугодовой подготовки правительство Израиля предоставило свое согласие на приобретение нами доли миноритарного пакета акций компании Spacecom, владеющей и управляющей критической инфраструктурой. Благодаря заключению этого соглашения, компания 4iG может стать первым венгерским предприятием, которое будет иметь все возможности в области связи – от стационарной наземной до космической. Это позволит нам предоставлять полномасштабные и совместимые услуги в области цифровизации и телекоммуникаций, – отметил председатель правления 4iG Group Геллерт Язай. – Ноу-хау и опыт, которыми владеет компания Spacecom, должны помочь нам осуществить запуск первого в Венгрии коммерческого спутника. Он может состояться в течение 4-5 лет, открыв нам доступ к технологиям и знаниям, полученным в результате этого сотрудничества».

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Компания Spacecom, зарегистрированная на Тель-Авивской фондовой бирже, предлагает своим клиентам по всему миру услуги по организации телевизионных трансляций и широкополосной спутниковой связи. На территории Венгрии и близлежащих стран эти услуги предоставляются через спутник AMOS 3, который до 2024 года будет занимать принадлежащее Венгрии место на геостационарной орбите.

После этой даты Венгрия сможет вновь получить контроль над своей орбитальной позицией и частотным ресурсом. В структуре 4iG Group уже создана компания CarpathiaSat, которая возьмет на себя эти функции и, согласно планам развития, должна обеспечить запуск и эксплуатацию первого венгерского геостационарного спутника. Кроме того, CarpathiaSat обладает правами управлять орбитальной позицией Венгрии в течение двадцати лет, начиная с 2024 года.