Израильский оператор спутниковой связи близок к смене собственника контрольного пакета акций. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Венгерская компания 4iG, работающая в сфере IT и телекоммуникаций, заявила о приобретении израильского спутникового оператора Spacecom.

Spacecom является важным игроком на венгерском рынке связи. Оператор управляет четырьмя геостационарными спутниками AMOS, которые обеспечивают связь в разных уголках Земли, в том числе – спутником AMOS 3, обслуживающим клиентов в Венгрии.

Впрочем, сделка требует одобрения акционеров Spacecom, а также утверждения со стороны Министерства связи Израиля.

Детали соглашения

В Spacecom заявили, что данная сделка усилит позиции оператора в Восточной и Центральной Европе, а также окажет дополнительную синергию с компаниями, входящими в группу 4iG.

Сделка, первая информация о которой была озвучена ещё летом этого года, заключается в том, что 4iG и две её дочерние структуры – Hungaroo DigiTel и CarpathiaSat – приобретут 51% контрольного пакета акций израильского спутникового оператора.

В соответствии с условиями соглашения, 4iG инвестирует в Spacecom 68 миллионов долларов США. При этом стоимость оператора спутников AMOS составляет, по условиям сделки, более 124 миллионов долларов США.

Что говорят в компаниях

Комментируя сделку, генеральный директор компании Spacecom Дан Заичек сказал: «Это очень важное и значимое событие, которое не может нас не радовать. Это истинное свидетельство доверия 4iG к компании Spacecom, признак их веры в реализацию наших стратегических планов, связанных с нашей эволюцией от простого провайдера спутниковых ёмкостей до провайдера услуг связи, предлагающего управляемые услуги, комплексные услуги и передовые решения в цепочке формирования стоимости связи, такие как проекты «под ключ», планирование, развертывание и эксплуатация сетей спутниковой связи. Вхождение компании 4iG в число акционеров Spacecom улучшит наши финансовые показатели и, как ожидается, повысит её стоимость для акционеров».

Генеральный директор и президент компании 4IG Геллерт Ясаи (Gellért Jászai) сказал: «Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с руководством компании Spacecom, которое откроет новые возможности для обеих компаний в сфере бизнеса в телекоммуникационной и космической отраслях. Я уверен в том, что акционеры Spacecom тоже с радостью примут нас на внеочередном общем собрании компании. Мы надеемся стать долгосрочным профессиональным инвестором компании, при этом мы имеем сильную стратегию роста в области телекоммуникаций и космической связи. Мы также возлагаем большие надежды на многолетний опыт компании Spacecom и знания её сотрудников – всё это будет весьма кстати в процессе разработки и эксплуатации первого венгерского коммерческого спутника, который будет запущен нашей дочерней компанией CarpathiaSat».

IT наращивает мышцы

По мнению медиаэксперта Александра Глущенко, данная сделка является красноречивым свидетельством того, что на телекоммуникационный рынок начинают выходить IT-компании, которые «доросли» до покупки инфраструктурных проектов для формирования собственной экосистемы. Это позволит им не пользоваться услугами сторонних компаний, что сведёт к минимуму риски потери данных. Сделка также интересна в разрезе Украины, ведь Spacecom является одним из ключевых игроков на украинском телевизионном рынке. Оператор оказывает услуги с орбитальной позиции 4 градуса западной долготы. А это, наряду с точкой 5 градусов восточной долготы (принадлежит оператору SES), ключевые спутниковые группировки с которых формируется спутниковое телевидение Украины. Поэтому будет интересно наблюдать, продолжат ли новые инвесторы сотрудничать с Украиной.

Что известно о венгерской компании

Компания 4iG, основанная в 1990 году под именем Freesoft, зарегистрирована на Будапештской фондовой бирже. Она предоставляет ряд услуг в сфере IT – в частности, услуги по разработке программного обеспечения, управляемые услуги и услуги в сфере кибербезопасности, а также предлагает решения по управлению центрами обработки данных и облаками.

Несмотря на то, что сделка со Spacecom является для 4iG первой международной покупкой, в 2021 году 4iG активно покупала компании в различных секторах. Недавно компания вышла на рынок внутренних телекоммуникационных компаний, купив венгерские доли телекоммуникационной компании DIGI Group, а также приобрела фирму по обслуживанию центров обработки данных SpaceNET и IT-фирму Poli Computer.

Нынешняя сделка – последний из шагов компании 4iG в сфере космических технологий. В прошлом году компания объявила о формировании нового совместного предприятия с государственной телекоммуникационной и вещательной компанией Antenna Hungária для создания Венгерской космической телекоммуникационной корпорации CarpathiaSat, при этом IT-компания будет владеть контрольным пакетом акций новой спутниковой компании Geostrationy.

Это также второе приобретение в сфере спутниковой связи, сделанное компанией в текущем году: в мае она приобрела 75 процентов акций венгерской спутниковой телекоммуникационной компании Hungaro Digitel.

Что известно об израильском операторе

Израильская компания Spacecom является ведущим международным оператором услуг фиксированной спутниковой связи и провайдером спутниковых услуг. Она предлагает индивидуальные решения в сфере сквозной связи для отрасли медиа и широкополосной связи. Spacecom управляет современным спутниковым флотом AMOS, предоставляя инновационные услуги для сферы широковещания и широкополосной спутниковой связи с охватом Европы, всей Африки, Ближнего Востока и Азии, а также межрегиональной связи.

Spaceсom, зарегистрирована на Тель-Авивской фондовой бирже. Спутник AMOS 3, принадлежащий компании Spaceсom, находится на геостационарной орбите над Венгрией с 2004 года. Срок действия соглашения об аренде его ёмкостей, заключённого между компанией Spaceсom и венгерским государством, истекает в 2024 году, после чего компания CarpathiaSat планирует запустить на орбиту новый коммерческий спутник, который и возьмёт на себя функции, выполняемые ныне спутником AMOS 3.

Китайский след

Ранее Mediasat сообщал о том, что китайский конгломерат Beijing Xinwei Technology Group был близок к покупке компании Spacecom. Сделка, которую оценивали примерно в 285 миллионов долларов, сорвалась после того, как в результате взрыва на стартовой площадке SpaceX был полностью разрушен спутник AMOS 6, принадлежащий Spacecom. Несмотря на то, что спутник был застрахован, в результате взрыва Spacecom потерял основных клиентов, в том числе – соарендатора спутника Facebook.