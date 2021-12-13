Министерство обороны заявило о намерениях заблокировать продажу спутникового оператора Spacecom союзнику Орбана, который владеет компанией 4iG. Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

По сообщениям ряда источников, некоторые высокопоставленные чиновники из Министерства обороны опасаются, что покупка компанией 4iG контрольного пакета акций компании Spacecom, являющейся оператором спутников AMOS, может подорвать один из важнейших стратегических инструментов Израиля.

Продажа компании Spacecom, которая имеет статус «стратегического актива», должна быть одобрена Министерством обороны.

Согласно появившейся информации, военное ведомство ищет возможность для того, чтобы заблокировать венгерской телекоммуникационной компании 4iG возможность покупки контрольного пакета акций компании Spacecom Satellite Communications, являющейся поставщиком целого ряда услуг спутниковой связи в Израиле, а также оператором спутниковой группировки AMOS.

Опасения Минобороны

Высокопоставленные чиновники из Министерства обороны Израиля опасаются, что эта продажа может подорвать один из важнейших стратегических инструментов Израиля, а также может создать ситуацию, в которой секретная информация о гражданах, министерствах и различных органах безопасности страны попадёт в руки злоумышленников, – говорится в статье, опубликованной в газете Haaretz.

«Это нелепая сделка, которая передаёт спутниковую связь Израиля в руки непредсказуемых и недемократических личностей», – заявил газете высокопоставленный чиновник из Министерства обороны.

Источник в службе безопасности сообщил редакции газеты Haaretz о том, что после продажи Китаю различных стратегических активов – таких как порт Хайфы, опреснительные установки, продовольственные компании и заводы легкорельсового транспорта, оборонное ведомство решило изменить свою политику и не допускать впредь ситуаций, когда иностранная организация может приобрести более 20 процентов акций израильской компании, признанной стратегически важной.

Spacecom требует разъяснений

Компания Spacecom Satellite Communications обратилась в Министерство связи с просьбой разъяснить ситуация с возможной передачей контроля над компанией венгерской компании 4iG. Проблема возникла из-за сообщений СМИ о том, что чиновники из Министерства обороны Израиля намерены не допустить завершения сделки из-за связей венгерской компании и её владельцев (как бывших и настоящих) с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Компания Spacecom управляет израильскими спутниками AMOS, поэтому для передачи контроля над ней требуется одобрение со стороны соответствующего регуляторного органа – Министерства связи Израиля. Однако, в подобных случаях Министерство связи обычно проводит консультации с различными службами безопасности, прежде чем утвердить передачу контроля над такой компании, как Spacecom.

С тех пор, как были официально озвучены возражения касательно данной сделки со стороны Министерства обороны, в Spacecom не получали никаких официальных сообщений со стороны Министерства связи, поэтому компания решила сама проявить инициативу.

Акционеры дают добро

На прошлой неделе компания Spacecom сообщила, что инвестиционная сделка с 4iG была одобрена подавляющим большинством голосов на общем собрании акционеров. Таким образом, на пути к окончательному завершению сделки оставалось всего два препятствия: необходимость утверждения со стороны Министерства связи и одобрение со стороны держателей облигаций компании.

Представители компании-покупателя недавно прибыли в Израиль для проведения встреч с соответствующими сторонами. После данных встреч и появились сообщения о противодействии сделке со стороны Министерства обороны.

Основные доходы

В настоящее время компания Spacecom получает основной доход от долгосрочных контрактов с правительственными структурами, службами безопасности, операторами многоканального телевидения, провайдерами телекоммуникационных услуг и телеканалами. Двумя основными клиентами спутниковой компании являются правительство Израиля и телевизионная платформа Yes, на долю которых в 2020 году приходилось соответственно 33% и 25% выручки оператора.

Впрочем, срок действия контракта с Yes истекает в конце февраля 2026 года, когда провайдер планирует отказаться от спутникового вещания в пользу вещания через интернет. В то же время, правительство Израиля решило купить спутник связи, который в настоящее время строит компания Israel Aerospace Industries.

Данный спутник, получивший название Dror 1, планируется разместить в орбитальной позиции 4º западной долготы, к которой компания Spacecom в прошлом году получила 73% доходов от своих правительственных заказов (24% от всех доходов). В настоящее время пока нет точной информации о дате запуска спутника Dror 1, однако известно, что это должно произойти в ближайшие несколько лет.

Между тем, правительство Израиля не продлевало контракты со Spacecom на аренду ёмкостей в этой орбитальной позиции на сроки, превышающие срок службы спутника-ветерана Amos 3. Таким образом, Spacecom оказывается между молотом и наковальней. Решение правительства о переносе будущих контрактов на предоставление услуг связи на новый спутник Dror 1 нанесло серьёзный удар по компании, но в то же время она столкнулась с трудностями в привлечении инвестиций от иностранных партнёров.

Падение стоимости акций

Информация о заключении сделки между компаниями Spacecom и 4iG впервые появилась в июне текущего года. В своём письме, адресованном Тель-Авивской фондовой бирже, компания Spacecom сообщила о факте подписания необязательного письма о намерении продажи контрольного пакета своих акций компании 4iG из Венгрии.

В письме говорилось о том, что компания Spacecom передаст 51% своих акций венгерской компании в обмен на денежные инвестиции в размере 215 миллионов шекелей (66 млн долларов). Четыре месяца спустя в компаниях сообщили о том, что обе стороны подписали обязывающее соглашение, в соответствии с которым 4iG инвестирует 221 миллион шекелей (68 млн долларов) в счёт перераспределения акций.

По сообщению издания «Глобс», инвестиционная сделка также предусматривала, что, после её завершения четыре из пяти постоянных директоров компании Spacecom уйдут в отставку и будут заменены пятью директорами, назначенными от имени компании 4iG, что обеспечит последней большинство в совете директоров и облегчит получение практического контроля над компанией.

В период между подписанием письма о намерениях и подписанием обязывающего соглашения компания Spacecom провела переговоры с представителями Министерства связи Израиля, которые не исключали возможности утверждения сделки и не указывали на факт наличия каких-либо конкретных проблем с ней.

Следует также отметить, что компания Spacecom осуществляет свою деятельность согласно лицензии Министерства связи, в которую в 2015 году были внесены поправки, и в которой официально указано, что у компании может быть иностранный инвестор, владеющий контрольным пакетом акций. Таким образом, на первый взгляд, сделка зависит лишь от проверки репутации компании-покупателя и тех, кто её возглавляет.

Что известно о 4iG

4iG – венгерская публичная акционерная компания, акции которой котируются на Будапештской фондовой бирже. Она занимается деятельностью в сфере информационных технологий и коммуникаций. Возглавляет компанию – Ясаи Геллертом. По данным СМИ, 4iG принадлежит венгерскому олигарху Лоринку Месарошу, который является близким другом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Во время заключения сделки руководство компании Spacecom заявляло, что подписание соглашения сможет укрепить и расширить позиции компании на рынках Восточной и Центральной Европы, а также создаст синергию с различными компаниями, входящими в группу 4iG.

Что известно о Spacecom

Компания Spacecom, начавшая свою деятельность в 1993 году, управляет спутниковой группировкой AMOS, состоящей из четырёх спутников связи, которые обслуживают клиентов на территории Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии. В число клиентов компании входят операторы спутникового телевидения, провайдеры услуг доступа в интернет и телефонной связи, правительственные структуры и частные информационные компании. Контрольный пакет акций Spacecom принадлежит компании Eurocom Holdings, которую ранее контролировал израильский бизнесмен Шауль Элович.