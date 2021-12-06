IT-компания 4iG, принадлежащая влиятельному бизнесмену и близкому соратнику премьер-министра Венгрии Лоринку Месарошу, завершает оформление сделки по покупке местного подразделения оператора Digi. В дальнейшем он также намерен сделать ряд покупок на Балканах. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Оператор платного телевидения Digi из Румынии подписал соглашение о продаже своего венгерского филиала компании 4iG, которая расширяет своё присутствие в телеком-сфере.

Соглашение о продаже подписано согласно условиям предварительной сделки, заключенной между двумя компаниями ещё в марте этого года, в соответствии с которой румынская дочерняя компания Digi RCS&RDS согласилась продать компании 4iG свои местные венгерские дочерние компании Digi Távközlési Szolgáltató, Invitel, I TV и Digi Infrastructure.

Стоимость сделки составляет 625 миллионов евро.

Что известно о венгерском подразделении Digi

В прошлом году количество абонентов компании Digi на венгерском рынке составило 1.1 миллиона человек, проживающих по всей стране, а количество генерирующих доход единиц (RGU) превысило 2.5 миллиона. Местный регулятор NMHH называет компанию вторым по величине провайдером услуг широкополосного доступа, платного телевидения и фиксированной телефонной связи в стране. В 2019 году оператор начал предоставлять услуги в сфере мобильной связи, которые потенциально доступны 90% местного населения.

Консолидированная выручка компании Digi на рынке Венгрии в прошлом году составила 70 миллиардов форинтов (200 миллионов евро), а скорректированный показатель EBITDA составил 19 миллиардов форинтов (52 млн евро).

Продажа венгерского филиала является частью новой стратегии компании Digi, которая решила концентрировать внимание на своём базовом рынке (Румыния, – прим.ред.) и новых рынках в странах Западной Европы, и главным образом – в Испании, где она начала кардинально менять ситуацию на местном рынке.

Что известно о 4iG

Стремительный рост компании 4iG быстро начался после того, как в 2018 году пакет её акций купил Лоринк Месарош, близкий соратник и друг детства венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который в настоящее время является одним из богатейших людей страны. Остаточные доли компаний Месароша были приобретены в прошлом году, генеральным директором компании 4iG Геллертом Ясаи, близким соратником магната, который уже владел 40.2% акций компании.

Покорить Балканы

В 4iG заявили, что покупка венгерского филиала компании Digi соответствует её утверждённым стратегическим планам, цель которых состоит в превращении 4iG в крупного игрока на телекоммуникационных рынках западных Балкан, а также желании стать вторым по величине игроком на внутреннем рынке Венгрии.

Компания 4iG, которая недавно согласовала условия приобретения израильского спутникового оператора Spacecom, владеющего группой спутников Amos, объявила в августе о грядущем слиянии Digi с государственным провайдером инфраструктуры платформы Antenna Hungária, в которую 4iG планирует вложить финансовые инвестиции и приобрести контрольный пакет, создав совместное предприятие с венгерским государством.

В компании заявили, что все эти шаги в итоге должны привести к формированию новой региональной телекоммуникационной холдинговой группы, которая будет владеть Antenna Hungária, Digi, Invitel, Invitech и AH Net в Венгрии. В будущем также ожидается её расширение за счёт новых приобретений в регионе Западных Баклан.

4iG заявила, что ожидает закрытия сделки по приобретению Digi в январе 2022 года после получения разрешения регуляторных органов.

Как комментируют сделку

«Венгрия – это тот рынок, на котором мы работаем большую часть своей жизни. Совместно с членами местной команды мы построили там бизнес-проект, которым мы очень гордимся, и который является одним из крупнейших, наиболее технологически развитых и наиболее успешных операторов на этом рынке. Однако, исходя из переориентации нашей стратегии на западноевропейские рынки, мы решили, что пришло время предоставить нашим партнёрам из 4iG возможность продолжить эту прекрасную историю, и мы уверены в том, что они продолжат нашу работу и смогут расширить успех оператора», – сказал генеральный директор Digi Communications NV Сергей Булгац.