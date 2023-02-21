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Близкая к Орбану компания 4iG увеличила свою долю в израильской Spacecom

НовостиСпутниковая связь
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В конце прошлой недели в венгерской ІТ-компании 4iG заявили о получении разрешения Министерства связи Израиля на увеличение своей доли в израильской спутниковой компании Space Communications (Spacecom) с 9.538% до 20% путём увеличения капитала. Об этом пишет издание Budapest Business Journal.

По условиям соглашения, подписанного 4iG в сентябре прошлого года, в течение нескольких последующих лет 4iG может постепенно приобрести 51% акций Spacecom. Соглашение предусматривает приобретение компанией 4iG 20% акций Spacecom путём публичных предложений или частных размещений в качестве первого шага. Через три года после приобретения 20% акций 4iG может увеличить свою долю в Spacecom ещё на 31% – в случае получения одобрения акционеров и разрешения Министерства связи Израиля.

4iG приобрела 9.538% акций компании Spacecom в октябре прошлого года.

Стремительный рост компании 4iG начался после того, как в 2018 году пакет её акций купил Лоринк Месарош, близкий соратник и друг детства венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который в настоящее время является одним из богатейших людей страны.

Компания Spacecom является оператором спутниковой группы Amos, состоящей из четырёх геосинхронных спутников. Они предлагают услуги трансляции сигнала телерадиовещательным компаниям, а также фирмам, обеспечивающим широкополосную связь. Спутник Amos 3 компании Spacecom арендует на геостационарной орбите принадлежащее Венгрии место – по соглашению, срок действия которого истекает в 2024 году. С 2024 года и далее на протяжении последующих 20 лет правами на эту орбитальную позицию будет владеть CarpathiaSat – член группы 4iG.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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