На радио и телеканале Черниговского филиала «Суспільного» будут выходить региональные новости и программы.

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Телеканал «UA: Чернигов» и «Украинское радио «Черниговская волна» возобновляют региональное вещание в формате, которым оно было до начала полномасштабной войны.

В эфире Украинского радио «Черниговская волна» ежедневно с 12:40 до 13:00 и с 17:40 до 18:00 будут выходить региональные программы.

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В прямом эфире телеканала «UA: Чернигов» выходят региональные выпуски новостей — ежедневно в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00.

Напомним, в Чернигове из-за войны России против Украины долгое время не было электроэнергии и мобильной связи. Российские войска стояли под городом и обстреливали жилые дома, поэтому журналисты Черниговского филиала вынуждены были прекратить вещание на телеканале и радио. Часть команды переехала в безопасные места, откуда вела цифровые платформы и производила включение в единый телемарафон.

Источник: Детектор медиа