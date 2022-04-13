Радио

«Українське радіо», радио «Промінь» и радио «Культура» расширили FM-сеть на 13 населенных пунктов, среди которых 4 — областного значения.

Отныне «Украинское радио» вещает в следующих населенных пунктах:

  • Николаевка Одесской области на частоте 106.3 FM
  • Петроверовка Одесской области на частоте 100.2 FM
  • Сарата Одесской области на частоте 107.8 FM
  • Красноград Харьковской области на частоте 107.6 FM
  • Шпола Черкасской области на частоте 88.3 FM

Радио «Промінь»:

  • Ивано-Франковск на частоте 88.8 FM
  • Рени Одесской области на частоте 97.8 FM
  • Лубны Полтавской области на частоте 102.6 FM

Радио «Культура» (которое сейчас вещает совместно с «Украинским радио»):

  • Черкассы на частоте 88.3 FM
  • Черновцы на частоте 98.3 FM
  • Тернополь (Лозовая) на частоте 94.4 FM
  • Перелески Полтавской области на частоте 106.5 FM
  • Лубны Полтавской области на частоте 98.2 FM

Источник: Детектор Медиа

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