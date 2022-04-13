«Українське радіо», радио «Промінь» и радио «Культура» расширили FM-сеть на 13 населенных пунктов, среди которых 4 — областного значения.
Отныне «Украинское радио» вещает в следующих населенных пунктах:
- Николаевка Одесской области на частоте 106.3 FM
- Петроверовка Одесской области на частоте 100.2 FM
- Сарата Одесской области на частоте 107.8 FM
- Красноград Харьковской области на частоте 107.6 FM
- Шпола Черкасской области на частоте 88.3 FM
Радио «Промінь»:
- Ивано-Франковск на частоте 88.8 FM
- Рени Одесской области на частоте 97.8 FM
- Лубны Полтавской области на частоте 102.6 FM
Радио «Культура» (которое сейчас вещает совместно с «Украинским радио»):
- Черкассы на частоте 88.3 FM
- Черновцы на частоте 98.3 FM
- Тернополь (Лозовая) на частоте 94.4 FM
- Перелески Полтавской области на частоте 106.5 FM
- Лубны Полтавской области на частоте 98.2 FM
Источник: Детектор Медиа