Региональные каналы «Суспільного» будут транслировать Мультиспортивный чемпионат Европы

Чемпионат пройдет с 11 по 21 августа в немецком Мюнхене.

Где смотреть

В Украине соревнования эксклюзивно покажут региональные телеканалы «Суспільного» (кроме «Суспільне Крим» и «Суспільне Донбас» ) и диджитал-платформа Общественного Спорта. Права на трансляцию Мультиспортивного чемпионата Европы-2022 предоставили ECM (European Championship Management) бесплатно, в знак поддержки Украины.

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На сайте «Суспільне Спорт» будет доступно два плеера для просмотра соревнований. В целом «Суспільне Спорт» покажет 150 часов соревнований. Региональные каналы «Суспільного» покажут 55 часов соревнований.

Хайлаты и дайджесты

Также каждый день на ютуб-канале «Суспільне Спорт» будут выходить хайлайты соревнований со всеми победами украинцев и яркими моментами, а также эксклюзивные ежедневные дайджесты с места событий от съемочной группы «Суспільного» в Мюнхене. На региональных каналах выйдет итоговая студия по завершению каждого соревновательного дня.

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Расписание первых трансляций

11 августа

11:00 – спортивная гимнастика – женщины, многоборье («Суспільне Спорт»;

16:25 — спортивная гимнастика — женщины, многоборье (региональные каналы);

17:00 — велотрек, командные квалификации («Суспільне Спорт»);

22:00 – студия итогов дня на Евро (региональные каналы).

12 августа

13:00 — велотрек, командные квалификации («Суспільне Спорт» и региональные каналы);

16:15 — велоспорт, BMX-парк, женщины («Суспільне Спорт»);

17:30 — велотрек, финалы дисциплин («Суспільне Спорт» и региональные каналы);

18:15 — триатлон, женщины («Суспільне Спорт»);

22:00 – студия итогов дня на Евро (региональные каналы).

Кто будет представлять Украину

Украину в девяти видах спорта на Мультиспортивном чемпионате Европы представит 161 спортсмен.

Триатлон — Марина Кирик, Виталий Воронцов.

Гребной спорт — женщины: Людмила Лузан, Анастасия Четверикова, Людмила Куклиновская, Людмила Бабак, Диана Танько, Наталья Докиенко, Анастасия Горлова, Инна Клинова, Диана Рыбак, Елена Скворцова, Диана Соловьева. Мужчины: Павел Алтухов, Андрей Рыбачок, Виталий Вергелес, Олег Кухарик, Игорь Трунов, Дмитрий Даниленко, Иван Семыкин, Тарас Мищук, Олег Боровик, Дмитрий Янчук, Юрий Вандюк, Александр Сыромятников, Валерий Гарап, Александр Чехмистренко, Андрей Захаров, Виталий Браташ.

Спортивная гимнастика — мужчины: Илья Ковтун, Пантелей Колодий, Никита Мельников, Петр Пахнюк, Игорь Радивилов, Юлиан Юзифишин, Иван Рудой, Игорь Дишук, Радомир Стельмах, Дмитрий Прудко. Женщины: Юлия Касьяненко, Елизавета Губарева, Валерия Осипова, Маргарита Козловская, Диана Савельева, Анна Лащевская, Анастасия Зубкова.

Маунтинбайк — Александр Коняев, Дмитрий Титаренко, Яна Беломоина, Ирина Попова, Мария Шерстюк.

Велотрек — мужчины: Джабар Абдул, Владислав Денисенко, Михаил-Ярослав Дудко, Роман Гладыш, Кирилл Царенко, Максим Васильев, Никита Яковлев. Женщины: Алла Билецкая, Ксения Федотова, Александра Логвинюк, Анна Соловей, Елена Старикова, Виктория Ярошенко.

Пляжный волейбол — Валентина Давидова/Диана Муленко, Ангелина Хмель/Татьяна Лазаренко, Инна Махно/Ирина Махно.

Настольный теннис — индивидуальные соревнования (женщины): Маргарита Песоцкая, Анна Гапонова, Саломея Братейко, Татьяна Биленко. Индивидуальные соревнования (мужчины): Евгений Прищепа, Ярослав Жмуденко, Антон Лимонов, Андрей Гребенюк. Пары (женщины): Татьяна Биленко и Анна Гапонова, Соломия Братейко (с хорваткой Иваной Малобабич). Пары (мужчины): Евгений Прищепа и Андрей Гребенюк, Ярослав Жмуденко и Антон Лимонов. Пары (микс): Антон Лимонов и Соломия Братейко, Андрей Гребенюк (партнерша еще не определена).

Скалолазание — мужчины: Ярослав Ткач, Даниил Болдырев, Константин Павленко, Илья Бахмет-Смоленский, Федор Самойлов. Женщины: Оксана Бурова, Елизавета Лаврикова, Алина Щигарева, Дарья Ткачева, Евгения Казбекова, Анастасия Кобец, Ника Потапова, Ксения Захарова.

Академическая гребля:

Парные двойки: Диана Серебрянская и Анастасия Коженкова.

Парные четверки: Екатерина Дудченко, Наталья Довгодько, Дарья Верхосмотр и Евгения Довгодько.

Легкие парные двойки: Станислав Ковалев и Игорь Хмара.

Четверки распашные без рулевого: Максим Боклаженко, Николай Мазур, Алексей Селиванов и Сергей Гринь.

Парные четверки: Николай Калашник, Павел Юрченко, Александр Надтока и Иван Довгодько.

Запасные: Иван Футрик, Юрий Иванов.

Легкая атлетика: