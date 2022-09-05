Вторник, 6 сентября, 2022

Региональные каналы «Суспільного» будут транслировать Чемпионат Европы по футзалу U-19

НовостиТелевидение

С 4 по 10 сентября в Испании проходит Чемпионат Европы по футзалу среди молодежи до 19 лет, на котором выступает сборная Украины.

Прямые трансляции матчей будут доступны на региональных каналах «Суспільного», сайте и YouTube-канале «Суспільне Спорт».

5 сентября в 17.00 сборная Украины проведет второй матч группового этапа против сборной Румынии. Последний матч группового этапа украинцы проведут против испанцев 7 сентября в 22:00.

5 сентября

• Италия – Польша – 14:30;

• Румыния – Украина – 17:00;

• Португалия – Франция – 19:30;

• Хорватия – Испания – 22:00.

7 сентября

• Хорватия – Румыния – 14:30;

• Польша – Франция – 17:00;

• Италия – Португалия – 19:30;

• Испания – Украина – 22:00.

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В следующий этап соревнований выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Полуфиналы состоятся 8 сентября в 19:30 и 22:00, а финал — 10 сентября в 22:00.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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