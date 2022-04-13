Литовцы помогают Украине восстанавливать теле- и радиовещание в пострадавших от бомбардировок оккупантов регионах, сообщает пресс-служба Концерна РРТ.

Радиопередающий и Телевизионный Центр Литовской Республики передал государственному Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения в качестве гуманитарной технической помощи 10 FM радиопередатчиков и 9 цифровых телевизионных передатчиков для восстановления трансляций украинского радио и ТВ.

Переданная литовцами техника уже прибыла в Украину и в ближайшее время будет установлена ​​на телерадиопередающих станциях в регионах с наиболее поврежденной телекоммуникационной инфраструктурой. FM-передатчики будут использованы для восстановления и развития сети НСТУ в Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях в течение двух недель.

«Мы искренне благодарны Правительству Литовской Республики, дипломатическим структурам и руководству компании AB Lietuvos radijo ir televizijos centras за поддержку и помощь нашей стране», — подчеркнул технический директор КРРТ Сергей Семерей.