Среда, 7 сентября, 2022

«Суспільне» запускает ежедневный выпуск спортивных новостей на региональных каналах

НовостиТелевидение

С 5 сентября региональные каналы «Суспільного» показывают в вечернем слоте ежедневный выпуск спортивных новостей. 

Ведущими «Суспільне Спорт: новини» станут Юлия Пазенко и Екатерина Годунова, которые будут работать в эфире неделя через неделю.

Юлия Пазенко и Екатерина ГодуноваВыпуски будут выходить ежедневно по будням в 21:45. В них ведущие будут рассказывать о победах Украины на мировых спортивных аренах, также будут показаны репортажи с соревнований, истории украинских спортсменов и их тренеров.

«В любое время спорт — это спасительная сила: над ним всегда развевается флаг оптимизма! Спорт учит нас тому, что побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто готов бороться до конца. И сейчас спорт — это еще один фронт, где Украина борется и, несмотря ни на что, побеждает. Поэтому я очень рада получить возможность рассказывать зрителям о наших спортивных достижениях, каждое из которых постоянно приближает нас к Победе», — рассказала ведущая Юлия Пазенко.

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Екатерина Годунова

«Я начинала работать в диджитал-команде, так что очень приятно, что теперь «Суспільне. Спорт» отвечает и за информационный телевизионный контент, создает студии и выпуски новостей для региональных каналов. Для меня работа над каждым новым продуктом – это вызов, возможность набраться уникального опыта. Надеюсь, что этот проект не будет исключением. Знаю, что с командой удастся делать качественный контент, выходить за пределы обычного для украинского зрителя спортивного телевидения, поднимать его на новый уровень. Не сомневаюсь, что все получится», — комментирует Екатерина Годунова.

Ранее мы сообщали, что региональные каналы «Суспільного» будут транслировать Чемпионат Европы по футзалу U-19.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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