Минцифры РФ опубликовало список российских соцсетей и сервисов, которыми можно заменить зарубежные сервисы, заблокированные в стране.

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В список из 15 категорий вошли соцсети, мессенджеры, браузеры, антивирусы, сервисы такси, аренды жилья и другие.

Так, все соцсети и мессенджеры компании Meta (которую в РФ признали «экстремистской») рекомендуют заменить на «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram и ICQ.

Вместо Zoom и Skype советуют использовать «Видеозвонки Mail.ru», «Видеозвонки VK», «Яндекс.Телемост» и др. Популярные зарубежные антивирусы Norton, Avast, McAfee готовы заменить Kaspersky, и Dr. Web. А редакторы и почту Google рекомендуют поменять на «Мой офис», «Яндекс 360», «Почта Mail.ru», и «Яндекс.Почта».

Что касается браузеров, то в качестве альтернативы предлагаются «Яндекс.Браузер» и Atom.