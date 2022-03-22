21 марта Тверской суд Москвы запретил в России социальные сети Instagram и Facebook, объявив, что компания Meta осуществляет «экстремистскую деятельность».

Читайте также: Euronews в России — сайт заблокирован, а телеканал пропал у некоторых провайдеров

Российское правительство обвинило компанию Meta в распространение призывов к насилию в отношении российских военных и их руководства, а вскоре после этого районный суд Москвы признал ее деятельность «экстремистской».

По решению суда в РФ должны незамедлительно заблокировать Instagram и Facebook. Решение на мессенджер WhatsApp не распространяется.

Во время заседания прокурор сообщил, что россияне не будут считаться экстремистами и не будут привлекаться к ответственности в случае использования указанных соцсетей. Однако, как пишет издание 3DNews, ссылаясь на комментарий юриста, привлечь к ответственности могут за публичное демонстрирование символики запрещенных сервисов, к примеру на сайтах, на дверях магазинов или кафе. Это может стать основанием для привлечения к ответственности до 15 суток ареста (статья 20.3 УК). Вместе с этим заказ рекламы в Facebook и Instagram, а также торговля акциями Meta, могут быть квалифицированы как финансирование экстремистской деятельности, что влечёт за собой уголовную ответственность (статья 282.3 УК).