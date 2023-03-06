У Facebook Reels появились новые возможности с акцентом на видео

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Meta объявила о внесении изменений в функционал Facebook Reels. В частности, речь идет об увеличении продолжительности видео до 90 секунд, добавлении готовых видео из воспоминаний и функции Grooves, которая позволяет автоматически синхронизировать видео с ритмом песни.

Обновленный функционал также содержит в себе шаблоны, которые позволяют пользователям создавать Reels с использованием популярных стилей и форматов видео. При этом функция Grooves дает возможность выравнивать и синхронизировать видео с музыкальным ритмом с помощью технологии визуального ритма.

К инструментам редактирования видео были добавлены такие возможности, как добавление текста, наклеек и эффектов. Также появилась возможность объединять воспоминания в микс и делиться им через специальное окно Memories.

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Обновление функционала является частью стратегии Meta по конкуренции с другими платформами, в том числе с TikTok, Snapchat и YouTube. Компания вкладывает значительные средства в развитие Reels и других видеопродуктов, поскольку считает видео ключевым фактором привлечения пользователей на свои платформы. За последний год количество Reels на платформах Facebook и Instagram выросло более чем вдвое.

Отметим, что эти функции сперва появились в Instagram, вероятно, как экспериментальный тест перед их внедрением на платформе Facebook. Однако теперь пользователи смогут использовать их в обеих социальных сетях, что обеспечит более гибкий и удобный опыт для пользователей.