Компания TexTerra проанализировала данные Google Trends за последние 30 дней в России. Среди популярных запросов — война в Украине, жизнь в Северной Корее, а также покупка сахара, прокладок и китайского юаня.

Что искали россияне в Google

Запрос «северная корея запреты» вырос за месяц на 500 % (иначе говоря, в пять раз), а запрос «как живет северная корея» стал сверхпопулярным.

Спрашивали у поисковика россияне «когда кончится война» и искали предсказания Ванги. Разнообразных запросов про предсказательницу настолько много, что они объединились и выбились в топ как отдельная тема.

Также в топ вышли запросы «денацификация», «демилитаризация», «буква Z на военной технике», «дефолт», «санкции» и «свифт».

Также искали где купить сахар, прокладки и… лотерейные билеты. Аудитория массово интересуется и покупкой китайской валюты.

Некоторые пользователи искали способы удалить все приложения компании Meta, а самые предусмотрительные гуглили, кому принадлежат остальные компании и продукты.

Отдельный панический тренд — это средства гигиены. Запросы типа «бренд + производитель» — это все опять-таки намерения выяснить, что станет дефицитным, а что вообще пропадет с полок.

Также интернет-пользователей РФ интересовала стоимость бензина в США, ядерный взрыв и использование йода при радиации.

Лидеры по тематикам

Бизнес и промышленность: бумага а4 купить (сверхпопулярный запрос), снегурочка бумага (+1 650 %), презентация apple 2022 (+500 %)

Законодательные и правительственные акты: объясняем рф (сверхпопулярный запрос), технический дефолт (+3 800 %), отмена масочного режима (+3 600 %)

Интернет и телекоммуникации: бесплатный vpn (+500 %), vpn для телефона (+350 %), телеграм (+180 %)

Веб-приложения и онлайн-инструменты: приложение 1.1.1.1 (сверхпопулярный запрос), icloud для windows (+700 %), face finder (+300 %)

Веб-поиск: условия использования гугл (сверхпопулярный запрос), как сделать ссылку на телеграм в инстаграм (сверхпопулярный запрос) россграм (+4 750 %)

Поисковые системы: яндекс перенос музыки, сверхпопулярный запрос, глобальный интернет, сверхпопулярный запрос, bao moi, сверхпопулярный запрос

Красота и фитнес: российские бренды косметики (+1 150 %), inditex (+1 000 %), многоразовые прокладки (+950 %)

Наука: контрибуция (сверхпопулярный запрос), репарация и контрибуция (+4 700 %), ядерная зима (+350 %)

Продукты питания и напитки: молока рыбы это (+1 800 %), chitir chicken (+1 400 %), pepsico,(+650 %)

Финансы: unionpay (сверхпопулярный запрос), кредитные каникулы 2022 (+4 250 %), дефолт (+1 700 %)

Откуда взяли данные

Компания использовала сервис Google Trends, который показывает, как выросла популярность запросов в разных тематиках за 30 дней в России. В каждой тематике исключили несколько запросы, которые прямо относятся к текущим политическим событиям, явно «мусорные» запросы, дубли запросов, очень схожие запросы.