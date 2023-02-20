В России создают систему «Вепрь» для выявления информугроз в интернете

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Роскомнадзор планирует запустить в России систему выявления информационных угроз в интернете.

Роскомнадзор планирует запустить в России новую систему выявления угроз в интернете под названием «Вепрь». Эта разработка должна стать инструментом для борьбы с киберпреступлениями и прогнозированием рисков их возникновения, которые становятся все более распространенными на территории Российской Федерации.

Система «Вепрь» тестируется в паре с технологией «Окулус», – пишет ТАСС. Они будут осуществлять мониторинг интернет-трафика, чтобы выявлять возможные угрозы для национальной безопасности, и обеспечивать оперативную связь между специалистами Роскомнадзора и компаниями-операторами.

Ведомство намерено внедрить эту систему с целью защиты национальных интересов и государственной безопасности. «Вепрь» будет собирать информацию о подозрительных действиях в интернете, таких как распространение экстремистских материалов, публикация нелегальных контента и других возможных угроз для безопасности России.

По данным «Ведомостей», стоимость разработки системы «Вепрь» в России оценивалась в 60 млн рублей, однако позже была снижена до 30 млн рублей. На сегодняшний день нет информации о дополнительных затратах на разработку системы «Вепрь».

Система «Вепрь» будет интегрирована в единую базу данных по интернет-трафику. Она позволит Роскомнадзору оперативно выявлять и пресекать угрозы в интернете. Ведомство заявляет, что система будет уважать права пользователей и не будет использоваться для массового наблюдения или ограничения свободы интернета.

Ожидается, что система «Вепрь» будет запущена во второй половине 2023 года.