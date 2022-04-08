В России заблокируют показ рекламы Google, сообщается в официальном Telegram-канале Роскомнадзора.

Роскомнадзор запретил рекламу компании Google и ее продуктов из-за якобы нарушенных компанией российских законов.

Так, ведомство пишет, что YouTube не удалил по требованию РФ более 12 тысяч материалов, которые «распространяет фейки о вторжении России в Украину» и не удаляет видеоролики Правого сектора и Азова. Также в апреле 2020 года были заблокированы десятки российских аккаунтов — в частности пропагандистские ресурсы новостных агентств Russia Today, Россия 24, Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и другие.

В качестве «наказания» Роскомнадзор инициирует также информирование поисковыми системами интернет-пользователей о «нарушении иностранным лицом российского законодательства».

Ранее мы писали, что Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису Google News.