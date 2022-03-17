В РФ объявили о запуске соцсети «Россграм», которая должна будет заменить заблокированный ранее в стране Instagram.

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Как будет выглядеть

На сайте проекта видно, что он будет практически полностью копировать Instagram. Однако создатели и сами уверяют, что соцсеть получит весь функционал «старшего брата», а также мобильные версии для ОС Android и iOS. Добавят также дополнительные инструменты монетизации контента.

Кто занимался разработкой

В описании достижений одного из разработчиков Александра Зобова указано, что он работал маркетологом в лондонском рекламном агентстве Arizmedia и руководителем PR-отдела тренингового агентства «Мастер-класс». Также Зобов является «сокурсником Павла Дурова», создателя соцсети ВКонтакте и мессенджера Telegram.

Когда запустят

Запуск соцсети запланирован на 28 марта, однако уже сейчас доступна предварительная регистрация. В первую очередь доступ к платформе получат российские блогеры, а также спонсоры «Россграма», обычные пользователи смогут воспользоваться соцсетью только с апреля.

Ранее мы писали, что Роскомнадзор принял решение о блокировке Instagram, а также Facebook и Twitter.

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