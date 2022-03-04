Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Facebook для жителей РФ, сообщил у себя в телеграмм-канале глава Минцифры Михаил Фёдоров.

Президент компании Meta Ник Клег также прокомментировал блокировку Facebook в России.

«Скоро миллионы обычных россиян обнаружат, что их отрезали от проверенной информации, лишили ежедневной возможности общаться с семьей и друзьями и заставили молчать. Мы продолжим делать все, чтобы восстановить наши сервисы, чтобы они остались доступны людям, которые смогут безопасно выражать свои мнения и организовывать свои действия», — заявил он.



Также в России не работает Twitter.

«Россия заблокировала Twitter! Все по Джорджу Оруэллу. Следующий шаг – создание Министерства Правды, Министерства Любви, Министерства Изобилия и Министерства Мира», — написал Михаил Фёдоров.