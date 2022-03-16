В Минцифры сообщают что в РФ и РБ уже перестал работать ряд компаний, которые выдают сертификаты безопасности SSL и TLS для вебсайтов, что фактически означает окончание работы протокола https.

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Так, в России и Беларуси уже перестали работать GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid. Компании больше не будут выпускать сертификаты SSL и TLS для российских и белорусских сайтов, а также обновлять уже существующие.

Наличие таких сертификатов означает, что ресурсы надежно защищены и им можно передавать свои персональные данные. К примеру, реквизиты платежной карты, чтобы они в дальнейшем при покупках вводились на сайте автоматически.

«Они автоматически станут опасными для всех пользователей, а браузеры по всему миру будут их блокировать. Фактически, это означает смерть протокола https на россии», — написал в своем телеграмм-канале глава Минцифры Михаил Федоров.

Ранее мы писали, что украинские айтишники создали игру, с помощью которой можно блокировать сайты армии РФ.