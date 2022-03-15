Роскомнадзор вслед за блокировкой соцсетей, взялся блокировать VPN-сервисы, пишет dev.ua.
В списке VPN-сервисов, которые попали под санкции Роскомнадзора: Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN.
Обычные пользователи не смогут пользоваться указанными сервисами, однако организациям и предприятиям могут это позволить, если они пройдут проверку регулятора.
Напомним, что с 14 марта на территории России официально запрещен Instagram. Также в РФ по инициативе Роскомнадзора были заблокированы Facebook и Twitter.