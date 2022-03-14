C 14 марта в РФ официально запрещен Instagram.

Решение о блокировке популярной соцсети было принято Роскомнадзором 11 марта. В ведомстве утверждали, что в сети распространяются информационные материалы, «содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих».

Ранее на запрет соцсети отреагировал руководитель Instagram Адам Моссери.

Блокировка началась еще 13 марта, далее поочередно были заблокированы все регионы. Многие еще заходят в соцсеть при помощи VPN, однако это очень сказывается на скорости соединения.

Также в РФ были заблокированы Facebook и Twitter.