Instagram запустил Reels в Украине: какие функции доступны

В Instagram запустили функции Reels и Instagram music — как сообщает Минцифры, переговоры по их внедрению длились полгода.
Что такое Reels
Reels – новый формат для редактирования и распространения видео в Instagram. Функция будет внедряться постепенно, и в течение следующих недель все опубликованные видео продолжительностью до 15 минут будут дополнены креативными инструментами.
Как воспользоваться функцией
Можно снять ролик непосредственно в приложении, нажав соответствующую опцию или скачать существующее видео со смартфона.
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Какие инструменты доступны
- Аудио — к видео можно добавить любую композицию из аудиотеки приложения или создать собственный оригинальный звук;
- Эффекты AR;
- Таймер и обратный отсчет;
- Выравнивание объектов из предыдущего ролика для записи следующего, чтобы создать плавные переходы;
- Ускорение или замедление части видео;
- Ретушь;
- Ремикс — позволяет реагировать на креативные фотографии и видео, которыми каждый день делятся пользователи Instagram, а также делать коллаборации с другими и увеличивать свою аудиторию.
Ранее мы сообщали, что TikTok запускает собственный музыкальный сервис.