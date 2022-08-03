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Среда, 3 августа, 2022

Instagram запустил Reels в Украине: какие функции доступны

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В Instagram запустили функции Reels и Instagram music — как сообщает Минцифры, переговоры по их внедрению длились полгода. 

Что такое Reels

Reels – новый формат для редактирования и распространения видео в Instagram. Функция будет внедряться постепенно, и в течение следующих недель все опубликованные видео продолжительностью до 15 минут будут дополнены креативными инструментами.

Как воспользоваться функцией

Можно снять ролик непосредственно в приложении, нажав соответствующую опцию или скачать существующее видео со смартфона.

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Какие инструменты доступны

  • Аудио — к видео можно добавить любую композицию из аудиотеки приложения или создать собственный оригинальный звук;
  • Эффекты AR;
  • Таймер и обратный отсчет;
  • Выравнивание объектов из предыдущего ролика для записи следующего, чтобы создать плавные переходы;
  • Ускорение или замедление части видео;
  • Ретушь;
  • Ремикс — позволяет реагировать на креативные фотографии и видео, которыми каждый день делятся пользователи Instagram, а также делать коллаборации с другими и увеличивать свою аудиторию.

Ранее мы сообщали, что TikTok запускает собственный музыкальный сервис.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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