Сайт Statista опубликовал инфографику, на которой эксперты сравнили распространение интернета в африканских странах в 2010 и 2020 годах.

В 2010 году показатель наличия интернета в африканских странах в среднем составлял 9,3%. Лидировали Марокко, Сейшельские острова и Тунис с 52, 41 и 37% интернет-пользователей соответственно. Еще в 35 странах этот показатель не превышал 10%, а в Нигерии, Эфиопии, Демократической Республике Конго, Эритрее и Сьерра-Леоне он был ниже отметки в один процент.

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Уже спустя десяток лет зафиксировано значительные положительные изменения. В 2020 году наилучшие результаты роста количества интернет-пользователей демонстрировала Эфиопия, увеличив показатель с 0,8% до 25,0%, то есть более чем на 3200%. Также впечатляют показатели Сьерра-Леоне, Гвинеи и Демократической Республики Конго.

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Впрочем, несмотря на такой прогрес, понятно что работы еще предстоит много. Хоть в списке не осталось стран с показателем ниже одного процента, средняя цифра по-прежнему оставляет желать лучшего — она составляет 31,7%.

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