Ученые опубликовали исследования, которые доказывают, что вычислительная сеть, состоящая из миллионов распределенных по всему миру мобильных телефонов, может достигнуть уровня производительности суперкомпьютера, сообщает сайт МИСиС.

Предпосылки

Американский портал Digital Trends сообщал, что число владельцев смартфонов в мире в 2020 году достигло 6,1 миллиарда. Количество пользователей продолжает расти, а вместе с тем увеличиваются возможности таких гаджетов. Так, смартфоны уже могут выполнять настолько ресурсоемкие операции, что можно рассматривать их в качестве вычислительных платформ.

По мнению исследователей, включение мобильных устройств в сетевую и вычислительную инфраструктуру приведет к появлению уж в ближайшее время новой категории вычислительных систем — мобильной.

Ход исследования

Основная идея проекта исследования состоит в использовании простаивающих вычислительных ресурсов мобильных устройств для различных расчетов.

Ученые отмечают, что для этого всего лишь необходимо провести серию разных вычислительных экспериментов и изучить поведение грид-системы, состоящей из разнообразных устройств (разная процессорная архитектура, разные операционные системы) с последующей настройкой различных параметров проекта.

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Грид-система предполагает объединение персональных устройств и использование их в фоновом режиме: либо когда они подключены к питанию, либо заряжены на 80-90% и при этом имеют доступ к wi-fi. Правильно подобранные параметры распределенной системы могут как повысить уровень использования смартфонов для решения задач без существенного влияния на заряд батареи, так и значительно сократить время расчета всего эксперимента.

Итоги

По итогам исследования, ученые разработали параметры прототипа мобильной грид-системы, которая эффективно работает с различными типами персональных устройств.

«Тестовая система сетки была развернута на платформе BOINC. В качестве ее вычислительных узлов могут выступать мобильные устройства, планшеты, а также персональные компьютеры и ноутбуки. Вычислительное приложение при этом доступно для нескольких операционных систем, включая Android. С целью настройки параметров проекта мы провели ряд вычислительных экспериментов на тестовой мобильной распределенной системы. Найденная конфигурация дала возможность сократить время проведения вычислительных экспериментов, а также увеличить процент загрузки устройств и снизить процент просроченных задач», — рассказывает соавтор работы, доцент кафедры инженерной кибернетики НИТУ «МИСиС» Илья Курочкин.

Полученные результаты, уверяют ученые, могут быть использованы для масштабных и многомесячных вычислительных экспериментов, например, для глубокого обучения нейросетей или моделирования свойств новых материалов.

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