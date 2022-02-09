Уже в следующем году услугами 5G в Китае будут пользоваться 560 млн людей, а каждым 10 тысячам человек в стране будут доступны более чем 18 базовых станций 5G, сообщает информационное агенство Синьхуа.

В отчете Министерства промышленности и информатизации КНР, на который ссылаются журналисты, говорится, что по состоянию на конец 2021 года в Китае работали 1,43 млн базовых станций 5G. Эта цифра составляет более половины от общемирового показателя.

В 2021 году в Китае на каждые 10 тысяч человек приходилось 10,1 базовой станции 5G, что почти в два раза больше по сравнению с концом 2020 года. А в 2023 этот показатель вырастет еще почти вдвое: на каждые 10 тысяч человек — 18 базовых станций 5G.

Отметим, что инвестиции Китая в развитие 5G в прошлом году составили 184,9 млрд юаней (29 млрд долларов США).