Google анонсировал добавление нового инструмента в веб-обозреватель Chrome. Он будет называться Journeys (Путешествия) и упростит пользователям поиск по ранее посещенным страницам.

Чем полезна новая функция

Journeys поможет найти старые запросы, сгруппировав источники, которые пользователь посещал во время прошлого поиска.

Это интересно: Важные обновления в соцсетях — что должны знать пользователи

При вводе слов, которые вы искали ранее, в адресную строку появится опция «Возобновить исследование», после чего браузер покажет ранее посещенные сайты, даже если на них заходили с перерывом.

Новая опция доступна для пользователей Chrome на английском, испанском, французском, немецком, итальянском, голландском, португальском и турецком языках.

Другие обновления

Также в Chrome добавлены другие полезные действия, среди них в частности:

«Управление настройками»;

«Настроить Chrome»;

«Просмотреть историю Chrome»;

«Управление настройками специальных возможностей»;

«Поделиться этой вкладкой»;

«Играть в игру Chrome Dino».

Кроме того, в Chrome для Android появятся новые виджеты — пользователи смогут быстро запустить текстовый поиск, голосовой поиск, поиск с помощью камеры или открыть вкладку в режиме инкогнито прямо с главного экрана. Чтобы получить виджет — нажмите и удерживайте значок Chrome, затем выберите вкладку «виджеты».

Ранее Mediasat писал про важные обновления в приложении «Дія».