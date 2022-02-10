Google анонсировал добавление нового инструмента в веб-обозреватель Chrome. Он будет называться Journeys (Путешествия) и упростит пользователям поиск по ранее посещенным страницам.
Чем полезна новая функция
Journeys поможет найти старые запросы, сгруппировав источники, которые пользователь посещал во время прошлого поиска.
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При вводе слов, которые вы искали ранее, в адресную строку появится опция «Возобновить исследование», после чего браузер покажет ранее посещенные сайты, даже если на них заходили с перерывом.
Новая опция доступна для пользователей Chrome на английском, испанском, французском, немецком, итальянском, голландском, португальском и турецком языках.
Другие обновления
Также в Chrome добавлены другие полезные действия, среди них в частности:
- «Управление настройками»;
- «Настроить Chrome»;
- «Просмотреть историю Chrome»;
- «Управление настройками специальных возможностей»;
- «Поделиться этой вкладкой»;
- «Играть в игру Chrome Dino».
Кроме того, в Chrome для Android появятся новые виджеты — пользователи смогут быстро запустить текстовый поиск, голосовой поиск, поиск с помощью камеры или открыть вкладку в режиме инкогнито прямо с главного экрана. Чтобы получить виджет — нажмите и удерживайте значок Chrome, затем выберите вкладку «виджеты».
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