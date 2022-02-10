Родительский контроль в TikTok, публикация статей в Twitter и возможность удалить старые «лайки» в Instagram. Популярные соцсети активно работают над добавлением новых функций для пользователей — самые актуальные обновления наши журналисты собрали в этой статье.

Twitter

Социальная сеть Twitter тестирует новую функцию, которая позволит пользователям публиковать на платформе более длинные посты, сообщает Engadget. Пользователи уже обнаружили в сети вкладку «Статьи Twitter».

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Сейчас лимит для публикаций составляет 280 символов.

«За эти годы Twitter увеличил лимит символов со 140 до 280, чтобы дать пользователям больше свободы для выражения мнений. Однако этого не всегда достаточно, поэтому был придуман термин «твит-шторм» для обозначения серии взаимосвязанных твитов. Людям также иногда приходится публикуют скрины длинных заявлений», – говорится в статье.

Еще одна новая функция, которую сейчас тестируют в Twitter, позволит изменять скорость воспроизведения видео от 25% до 200%.

Представитель сервиса Джозеф Нуньес уточнил, что нововведение коснётся всех размещаемых на платформе видео, а также голосовых твитов и роликов в личных сообщениях. Пока тестирование ограничивается некоторыми пользователями веб-версии и Android-приложения, однако в будущем к их числу присоединятся владельцы iPhone.

Такеж мы писали о том, что в Twitter тестируют видеореакции.

Instagram

С обновлением приложения у всех пользователей должен был заработать интерфейс под названием «Ваши действия». В блоге соцсети сообщают, что среди прочего там можно легко получить доступ к своим старым публикациям, лайкам и другому контенту, используя фильтр «От старых к новым», чтобы отредактировать их или удалить.

«Теперь люди смогут массово управлять (удалять, архивировать) своим контентом (постами, историями, IGTV, Reels) и своими взаимодействиями (комментариями, лайками, реакциями на стикеры в историях и т. д.). Кроме того, люди смогут сортировать и фильтровать свой контент и взаимодействия по дате, а также находить комментарии, лайки и ответы на истории за определенные отрезки времени — и все это в одном месте», — комментируют представители соцсети.

Кроме того, Instagram добавил опцию «Проверка безопасности»(теперь доступную всем пользователям, а не только «взломанным» аккаунтам) и контроль за статусом учетной записи. Также Instagram тестирует возможность восстанавливать утерянный доступ к учетной записи с помощью доверенного человека.

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TikTok

TikTok тестирует функцию, с помощью которой родители или опекуны могут контролировать и ограничивать контент, который видят подростки и дети.

Соцсеть опирается на стандарты оценки контента, которые уже используются для фильмов и игр. TikTok также тестирует функцию, позволяющую авторам указывать возрастной рейтинг видео.

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