После извержения вулкана, 15 января, широкополосная связь на Тонге была повреждена. Сейчас специалисты компании SpaceХ устанавливают на Фиджи спутниковый интернет Starlink, чтобы помочь островному госсударству восстановить связь с внешним миром, сообщает Gadgets NDTV.

Что произошло

15 января текущего года произошло извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. В следствие чего было вызвано цунами, которое разрушило деревни и курорты, а также засыпало пеплом столицу Тонга с населением около 105 тысяч человек. Стихия повредила и оптоволоконный кабель связи.

Работа над восстановлением интернета

По словам официального представителя Фиджи, восстановить связь с тихоокеанским островным государством Тонга помогает SpaceХ Илона Маска. Специалисты компании уже прибыли на Фиджи и устанавливают там спутниковый интернет Starlink.

The Hunga Tonga volcano's shockwave shattered Tonga's internet connection, adding days of gut-wrenching uncertainty to disaster assessments. A @SpaceX team is now in Fiji establishing a Starlink Gateway station to reconnect Tonga to the world. Great initiative, @elonmusk! — Aiyaz Sayed-Khaiyum (@FijiAG) February 7, 2022

«Команда SpaceX в настоящее время находится на Фиджи, устанавливая шлюзовую станцию Starlink , чтобы воссоединить Тонгу с миром», — заявил генеральный прокурор Фиджи Айяз Сайед-Хайюм.

Сроки работы

Точные сроки работы SpaceX не ясны, хотя Фиджийская радиовещательная корпорация ссылаясь на слова Сайеда-Хаюма заявила, что инженеры будут эксплуатировать наземную станцию ​​на Фиджи в течение шести месяцев.

Отметим, что предложение о помощи прозвучало от самого Маска еще в январе, на его странице в Твиттере.