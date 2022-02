После извержения вулкана, 15 января, широкополосная связь на Тонге была повреждена. Сейчас специалисты компании SpaceХ устанавливают на Фиджи спутниковый интернет Starlink, чтобы помочь островному госсударству восстановить связь с внешним миром, сообщает Gadgets NDTV.

15 января текущего года произошло извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. В следствие чего было вызвано цунами, которое разрушило деревни и курорты, а также засыпало пеплом столицу Тонга с населением около 105 тысяч человек. Стихия повредила и оптоволоконный кабель связи.

По словам официального представителя Фиджи, восстановить связь с тихоокеанским островным государством Тонга помогает SpaceХ Илона Маска. Специалисты компании уже прибыли на Фиджи и устанавливают там спутниковый интернет Starlink.

