SpaceX

После извержения вулкана, 15 января, широкополосная связь на Тонге была повреждена. Сейчас специалисты компании SpaceХ устанавливают на Фиджи спутниковый интернет Starlink, чтобы помочь островному госсударству восстановить связь с внешним миром, сообщает Gadgets NDTV.

Что произошло

15 января текущего года произошло извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. В следствие чего было вызвано цунами, которое разрушило деревни и курорты, а также засыпало пеплом столицу Тонга с населением около 105 тысяч человек. Стихия повредила и оптоволоконный кабель связи.

Работа над восстановлением интернета

По словам официального представителя Фиджи, восстановить связь с тихоокеанским островным государством Тонга помогает  SpaceХ Илона Маска. Специалисты компании уже прибыли на Фиджи и устанавливают там спутниковый интернет Starlink.

 

«Команда SpaceX в настоящее время находится на Фиджи, устанавливая шлюзовую станцию Starlink , чтобы воссоединить Тонгу с миром», — заявил генеральный прокурор Фиджи Айяз Сайед-Хайюм.

Сроки работы

Точные сроки работы SpaceX не ясны, хотя Фиджийская радиовещательная корпорация ссылаясь на слова Сайеда-Хаюма заявила, что инженеры будут эксплуатировать наземную станцию ​​на Фиджи в течение шести месяцев.

Отметим, что предложение о помощи прозвучало от самого Маска еще в январе, на его странице в Твиттере.

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Редакция Mediasat

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