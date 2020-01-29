Ахметтелеком, часть 3

Последние недели 2019 года позволили уточнить фактическое отношение администрации Зеленского к телеком-активам олигарха №1. Похоже на то, что Зеленский де-факто продолжает политику своего предшественника.

Издревле повелось, что отношение к активам Рината Ахметова является надёжным, безотказным индикатором реальных, а не декларативных намерений тех или иных политических сил и фигур. Как выглядело это отношение при Петре Порошенко можно вспомнить, например, здесь и здесь. При Владимире Зеленском ситуация стала выглядеть несколько более противоречиво при сохранении преемственности в ключевых вопросах.

Как «слили» национализацию Укртелекома

В середине декабря без помпы, шума и пыли государство закрыло вопрос о национализации Укртелекома. Как сообщила 13 декабря Лига, двумя днями ранее Хозяйственный суд Киева удовлетворил заявление Ощадбанка и оставил без рассмотрения иск к Укртелекому в деле о взыскании 1,1 млрд грн. По данным пресс-службы Ощада, стороны заключили мировое соглашение и «по взаимному согласию урегулировали обязательства Укртелекома перед Ощадбанком«.

Стоит напомнить, что ввиду неспособности Укртелекома обслуживать кредиты, взятые под залог его акций в государственных Ощадбанке и Укрэксимбанке, у кредиторов возникло законное право оставить эти акции у себя. Поскольку акционерами государственных банков является государство и, в его лице, все мы, украинский, не побоюсь этого слова, народ, по сути речь идёт о национализации, обращении в собственность государства. Причём — внимание! — без каких либо компенсаций ибо какие могут быть компенсации несостоятельному должнику?

Последний раз автор обращался к этому сюжету в середине лета, когда он пережил очередной извив:

«23 июля 2019 года Ощадбанк отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с Укртелекомом о расторжении договора купли-продажи облигаций, задолженность по которым составляет почти 1,5 млрд грн.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка на решение Хозяйственного суда г. Киева от 27.09.2018 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 18.02.2019 года и отменил решения судов первой и апелляционной инстанций о расторжении договора купли-продажи облигаций (эмитентом которых является ООО «ЭСУ» — мажоритарный акционер Укртелекома), заключенного между Ощадбанком и Укртелекомом.

Верховный Суд принял новое решение, которым полностью отказал Укртелекому в удовлетворении его исковых требований к Ощадбанку», — говорится в сообщении Ощадбанка.

Попросту говоря, государственный Ощадбанк, а в его лице и рідна держава и, страшно (смешно, странно, неожиданно — по вкусу) сказать, весь український нарід получили право обратить в свою собственность оный Укртелеком. Не просить о рассмотрении этого вопроса, а вот прямо взять и обратить. В порядке исполнительного производства».

Тогда же автор посоветовал не торопиться с выводами и дождаться перехода компании в новые руки, а то, знаете ли, всякое бывает. Несмотря на то, что в начале августа госисполнители открыли исполнительное производство и вроде как приготовились взимать с ЕСУ 810 млн. грн. за долги перед Укрэксимбанком, а 19 августа в Ощадбанке сообщили, что исполнительная служба арестовала у ЕСУ за долги почти 93% акций Укртелекома, радоваться было рановато. Ринат Леонидович в который раз проявил спортивный характер и волю к победе, где надо нажал, где уместно — попустил, может и подмазал, кто знает, в результате вырвал победу в, казалось бы, безнадёжной ситуации.

Есть всего два способа национализировать Укртелеком. Один из них основан на идее оспорить выполнение собственником инвестиционных обязательств, заключённых на этапе приватизации. Этот способ можно охарактеризовать как длинный, ненадёжный, кривой и, что очень важно, затратный. Мало того, что доказать невыполнение обязательств сложно и, вполне вероятно, невозможно ввиду ряда обстоятельств, которые многажды обсуждались. Самое главное — в этом случае придётся возвращать заплаченные за компанию деньги.

Второй способ является быстрым, простым, надёжным и не предполагает каких-либо выплат в пользу нынешних собственников. Для этого достаточно обратить в пользу государственных банков акции компании, под которые ими были выданы кредиты. Предельно просто, быстро и надёжно. И вот этот простой и надёжный способ стал теперь невозможен. Скорее всего, навсегда.

Почём частоты для «ММДС-Украина»?

Под самый конец 2019 года, 29 декабря в результате принятия Налогового кодекса наступила ясность с размером ставок платы за радиочастотный ресурс. Уже не первый год прогрессивную общественность преследует идея выравнять эти ставки для операторов мобильной связи и разной мутной мелкой рыбёшки вроде «ММДС-Украина», «Украинских новейших технологий» и «Аэротелекома». Незадолго до этого г-н Шелест, который курирует телекоммуникации в Министерстве дигитальной цифровизации, чрезвычайно округло комментировал этот вопрос.

«Надеюсь, нам удастся убедить народных депутатов внести изменения в Налоговый кодекс и пересмотреть ставки за использование РЧР», — так это выглядело в его исполнении. Мол, «нужны изменения в Налоговый кодекс и мы, как ответственное государство, должны быть предсказуемыми. Надо по крайней мере полгода до того, как повышение любых налоговых ставок вступит в силу».

Монобольшинство, заведённое в Раду Владимиром Зеленским, не обмануло ожидания многочисленных зарубежных инвесторов и местночтимых бизнесменов, которые очень, очень переживали за предсказуемость и постепенность. Для абсолютного большинства частот, которые используются операторами мобильной связи, ставка по-прежнему составляет 23085,25 грн. за 1 МГц. Для частот в диапазонах от 2,3 ГГц и выше — 3000 грн/МГц. Для разной «перспективной» мелочи — 45,83 гривенки. Сорок пять гривенок восемьдесят три копеечки за один мегагерцик. В пятьсот раз меньше, как и было при папередниках.

Как и было сказано ранее, «это хорошая новость для небольших, но традиционно перспективных компаний вроде Интеллеком (ТМ Giraffe), а также «Украинских новейших технологий» (ТМ FreshTel) и прочих аэротелекомов. Повышение платы за использование частот — главная, если не единственная угроза их планам получить от Зеленского «справедливую компенсацию» по схеме, впервые успешно реализованной при Порошенко структурами Рината Ахметова. Даже полгода, о которых говорит г-н Шелест, это немалый срок, за который всякое может случиться. А уж за год в Украине даже ишак может стать падишахом и в очередной раз изменить правила игры«.

Нельзя не упомянуть инициативу народных депутатов внести многочисленные поправки в Налоговый кодекс, в том числе касающиеся ставок рентной платы за частоты. В частности, эти поправки предполагают, наконец-то, выравнивание рентной платы в диапазонах 2300 — 2400, 2575 — 2610 и 3400 — 3800 МГц до 3000,00 грн/МГц независимо от используемой радиотехнологии. С одной стороны, законопроект принят во втором чтении ещё 16 января. С другой — в тексте собственно Налогового кодекса они до сих пор не отражены. В прошлом, как говорится, всякое бывало, поэтому автор выбирает верить тексту кодекса, пока его не убедят в ином.

Последний год с «Тримоб»

Отбившись от назойливых кредиторов «Укртелекома», в СКМ сделали давно назревший, но всё равно болезненный шаг. В конце декабря компания «Тримоб» отказалась от абсолютного большинства частот, используемых для предоставления услуг мобильной связи. Этот шаг стал началом неизбежного конца, завершающего этапа относительно недолгой, всего-то 15 лет, деятельности компании на поприще мобильной связи. В том, что всё закончится именно таким образом, ни у кого, кроме официальных и прочих причастных к проекту лиц не было сомнений уже на этапе запуска.

Причина, из-за которой менеджмент тогда ещё государственного монополиста рыл землю, пытаясь добыть вожделенную лицензию, не был секретом. Причиной этого было желание «освоить» много-много сотен миллионов государственных денег, которые были запланированы, а частично и вбуханы в проект в первые пару лет. С начала нулевых номинально государственным Укртелекомом де-факто распоряжались частные лица. Причём после Великой Помаранчевой Революции их влияние стало настолько большим, что они могли себе позволить всё что угодно, включая отказ отчитываться перед представителями номинального собственника. Фактически компания была приватизирована уже тогда.

В одном из своих материалов покойный Виталий Кукса показал, как росли, начиная с конца 90-ых аппетиты околотелекомовского менеджмента во главе со Станиславом Довгим (папашей Олесика, большим другом семьи Ющенко). Начинали с 400 млн. долларов и за несколько лет дошли до полутора миллиардов, которые значились в подававшихся на рассмотрение документах. В начале 2007 года автор вместе с г-ном Куксой опубликовал краткий анализ документа, который 4 октября 2006 года был роздан на заседании набсовета Укртелеком в качестве бизнес-плана сети мобильной связи компании. В силу известных причин Виталий предпочитал публиковаться под псевднонимами, в данном случае как Николай Лапин. Поскольку ресурс ProIT, который опубликовал эти соображения, более недоступен, можно воспользоваться ссылками на Webarchive в комментариях к тематической записи.

Документ производил впечатление студенческого реферата и, по большому счёту, мог быть квалифицирован как отписка. Нужно сказать, что практика использования государственными компаниями и органами власти нелепых, ничтожных во всех отношениях писулек в качестве руководящих документов является давней традицией. В далёком 2004 году автору довелось работать в ГО «Укрморпорт», которое было создано Георгием Кирпой для удобства доения портовой отрасли. Автор лично, своими честными глазами читал ТЭО работ по дноуглублению канала Дунай-Чёрное море ориентировочной стоимостью что-то около 156 млн. долларов США. Оное ТЭО уместилось на 4 (четырёх) страницах, из которых одну занимали иллюстрации. Содержание можно было уместить в одном предложении: «Дело государственной важности, надо дать 156 млн. долларов США немедленно».

Очень сложно, практически невозможно представить сценарий, в рамках которого «Тримоб» может окупить частоты в Киеве, так что не позднее конца 2020 года деятельность оператора по предоставлению услуг мобильной связи, скорее всего, прекратится.

Что тут сказать? Да то же, что и ранее: «Не раз и не два говорил и, боюсь, буду говорить и дальше — отношение к активам Рината Ахметова есть самый надёжный индикатор фактических намерений и, шире, природы тех или иных политических сил«. При Порошенко у структур Рината Леонидовича одно коммерческое чудо сменялось другим. При Зеленском в судьбе ахметовских телеком-активов вроде бы начался новый этап, но теперь, похоже, всё вернулось к Изначальному.