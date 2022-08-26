Пятница, 26 августа, 2022

Укртелеком подключит Wi-Fi в укрытиях 400 учебных учреждений страны

НовостиТелеком

Укртелеком оборудует Wi-Fi доступ интернет в укрытиях тех школ, которые уже пользуются интернетом от оператора, имеют соответствующие укрытия и сообщили компании о начале очного учебного процесса.

В настоящее время оператор получил заявки от 398 школ. Большинство из них получены напрямую от администрации заведений, остальные поступили в рамках Всеукраинской инициативы Wi-Fi в укрытиях. Наибольшее количество заявок получено из Черниговской и Хмельницкой областей, а также из Киева.

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Работы выполняются бесплатно. Укртелеком уже обеспечил беспроводным доступом в интернет бомбоубежища и укрытия в 60 украинских школах.

Инициативу поддержали около 30 компаний – партнеров Укртелекома по развитию оптических сетей. Их специалисты выполняют работы по подключению, используя оборудование и ресурсы Укртелекома.

Ранее мы сообщали, что доход Укртелекома в первом полугодии снизился на 15,6% из-за оккупации территорий.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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