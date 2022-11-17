«Укртелеком» начал восстановление телеком-инфраструктуры в Херсонской области

На данный момент такие работы уже проводятся на 30% деоккупированной территории области, где есть сети «Укртелекома».

Телекоммуникационный провайдер «Укртелеком» возобновил хозяйственную деятельность в ряде освобожденных от врага населенных пунктов Херсонской области. Специалисты оператора проводят ремонтно-восстановительные работы, поскольку значительная часть телекоммуникационной инфраструктуры была уничтожена или повреждена.

На данный момент такие работы проводятся на тридцати процентах деоккупированной территории области, где развернута сеть «Укртелекома». Специалисты компании проводят обследование поврежденных и уничтоженных сетей, зданий, оборудования и приступают к их восстановлению. Ремонтно-восстановительные бригады были готовы заранее и поэтому при условии безопасного пребывания сотрудников на этих территориях приступили к работе.

Технические подразделения «Укртелекома» координируют свои действия с Госспецсвязью, ГСЧС и ВСУ. Затем начинают восстанавливать телекоммуникационную инфраструктуру, чтобы обеспечить интернет и телефонию для жителей и предприятий деоккупированных населенных пунктов. В пресс-службе оператора отмечают, что предоставление телеком-услуг зависит от наличия устойчивого электроснабжения.

Напомним, недавно «Укртелеком» модернизировал сеть в Одессе, что позволило увеличить скорость интернета до 1 Гбит/с.