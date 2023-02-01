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Укртелеком: Wi-Fi со свободным доступом уже на улицах мегаполисов

НовостиТелеком
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Оператор говорит, что обеспечивает населению доступ к бесплатному Wi-Fi из собственных телекоммуникационных шкафов даже в условиях временного отсутствия электроэнергии.

 Что произошло

Укртелеком открыл сеть бесплатных публичных Wi-Fi зон в пяти городах Украины. Речь идет о Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове. В этих городах несколько лет назад в рамках модернизации телекоммуникационной инфраструктуры были установлены активные распределительные шкафы.

На сегодняшний день в указанных городах уже работает около 700 публичных Wi-Fi зон. Поэтому любой желающий может воспользоваться сервисом. При отсутствии в районе электроэнергии услуга может быть доступна в течение 2-4 часов.

«Телекоммуникационные шкафы обозначены соответствующими наклейками, чтобы горожане знали, что именно здесь при необходимости можно бесплатно воспользоваться интернетом даже в условиях временного отсутствия электроэнергии», – объясняют в пресс-службе оператора.

Наклейка Wi-Fi Укртелеком
Так выглядит специальная наклейка о свободном Wi-Fi от Укртелекома

Комментарий провайдера

«Во время войны мы все сплачиваемся и помогаем друг другу. Как телеком-оператор, мы тоже ищем решения, чтобы люди могли воспользоваться интернетом в городе, когда его нет дома. Поэтому, имея определенные возможности, внедряем разные инициативы. Ведь открытого интернета вряд ли будет много. Проект свободного Wi-Fi на улицах мегаполисов – одна из таких инициатив. Для нас важно, чтобы украинцы в это время испытаний оставались на связи с близкими, родными, коллегами», – говорит директор развития массового сегмента Укртелекома Денис Захаренко.

Как это работает

Этот проект дает возможность бесплатно воспользоваться доступом в интернет по технологии Wi-Fi на скорости до 20 Мбит/с со средним радиусом до 10 метров от распределительного шкафа.

Фактическая скорость и радиус определяются количеством потребителей, одновременно пользующихся доступом и параметрами устройства потребителя.

Название сети: UKRTELECOM_FREE.

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Ознакомиться со списком адресов можно на сайте Укртелекома.

Интернет без света

Укртелеком делает все возможное, чтобы как можно больше людей имели доступ к телеком-услугам даже во время отключения электросети.

Отметим, что 60% своих абонентов Укртелеком уже обеспечивает энергонезависимый интернет, и они определенное время могут пользоваться интернетом при выключении света, зажив свой домашний модем/роутер.

Напомним, что в ноябре Укртелеком предложил свободный Wi-Fi в почти 200 своих центрах обслуживания абонентов по всей территории Украины, работающих офлайн, а также предоставил возможность подзарядить телефон в своих центрах.

Напомним, в августе прошлого года Укртелеком заявил, что подключит к Wi-Fi укрытия в 400 учебных заведениях страны.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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