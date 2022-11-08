Компания «Укртелеком» завершила модернизацию сети связи в Одессе. Таким образом, абоненты оператора переведены на современную телекоммуникационную инфраструктуру.

Детали модернизации

Интернет-провайдер «Укртелеком» теперь подключает абонентов в Одессе к современным услугам связи. Все услуги оператора предоставляются с использованием мультисервисной телеком-сети нового поколения NGN (next generation networks).

Она позволяет осуществлять доступ в интернет на скоростях от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с, а также предоставлять весь спектр современных телеком-услуг.

Теперь одесские интернет-пользователи, у которых скорость доступа в сеть была максимум 20 Мбит/с (по технологии ADSL), будут иметь оптический интернет на скорости до 1 Гбит/с.

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В компании отмечают, что на современную сеть переключены также все экстренные службы города с соответствующим резервированием каналов связи.

«Укртелеком» продолжает строить собственную волоконно-оптическую телеком-инфраструктуру в районных центрах и селах Одесской области. В последнее время оператор уже проложил в области пять тысяч километров оптики и продолжает это делать во время полномасштабной войны. В планах перевод на NGN сети абонентов по всей Одесской области.

Комментарий компании

«Одесса стала вторым после Днепра большим full NGN городом. И нам очень важно, что проект в Одессе стал первым примером успешной партнерской модернизации. Мы благодарны за это нашим коллегам из компании Sohonet, одесского телекоммуникационного оператора, с использованием сети которого мы модернизировали значительную часть наших сервисов ADSL, – говорит директор по стратегии и развитию бизнеса АО “Укртелеком” Игорь Яремчук. – Модернизация сети в такой синергии с местным партнером позволяет Укртелекому переключать своих абонентов с медного на скоростной оптический интернет без строительства избыточных телеком-сетей в городах, где их и так уже десятки, а то и сотни. Благодаря этому мы можем инвестировать в развитие сетей там, где в этом действительно есть потребность – например, в отдаленных селах – а также возобновлять сети и связь на деоккупированных территориях».