В шаге от глобального покрытия: OneWeb приближается к созданию проекта спутникового интернета

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Компании OneWeb остается провести запуск только одной партии спутников, чтобы завершить разворачивание на орбите группировки из аппаратов первого поколения.

Оператор сети низкоорбитальных (LEO) спутников OneWeb подтвердил успешное разворачивание в космосе еще 40 спутников, которые пополнили его группировку. Также подтверждена информация о следующем запуске, запланированном на конец текущего месяца. В случае успеха – OneWeb завершит построение глобальной группировки спутников первого поколения.

Семнадцатый запуск

Последний по состоянию на сегодня запуск был проведен компанией SpaceX со стартовой площадки в штате Флорида 9 марта. Спутники OneWeb успешно отделились от ракеты-носителя и распределились на три группы, развертывание каждой из которых занимало 40 минут. После этого было подтверждено получение сигнала от всех 40 спутников.

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Этот запуск стал для OneWeb уже семнадцатым и является предпоследней миссией в программе формирования на низкой околоземной орбите спутниковой группировки первого поколения (Gen 1). Его цель состоит в обеспечении глобального покрытия уже в 2023 году. Сейчас компания имеет на орбите уже 582 спутника.

«После этого запуска компании OneWeb останется провести только одну миссию для завершения развития спутникового созвездия первого поколения. Поэтому мы уже на пути к обеспечению глобального покрытия в 2023 году», – отметил генеральный директор OneWeb Нил Мастерсон.

Когда последний запуск

26 марта Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует запустить последние 36 спутников OneWeb.

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Спутники должны вывести на орбиту из космического центра Сатиша Дхавана в Шрихарикоте с помощью ракеты-носителя Mark-3 (LVM3).

Этот запуск станет второй партией спутников, запущенных в космос с территории Индии. В октябре прошлого года 36 спутников OneWeb Gen-1 уже были запущены на орбиту в рамках коммерческого соглашения, заключенного между NewSpace India Limited (NSIL), являющимся коммерческим подразделением ISRO, и OneWeb.

Что дальше

Компания OneWeb уже имеет активные решения по подключению клиентов в ключевых географических регионах по всему миру. Она также готовится подключить к Интернету новые территории благодаря партнерству с ведущими провайдерами, включая Veon, Orange, Galaxy Broadband, Paratus, Telespazio и т.д.

OneWeb также планирует слияние с французской компанией Eutelsat, которая через свою спутниковую сеть обеспечивает услуги телерадиовещания. После завершения этого слияния, компания также сможет поспособствовать в формировании европейской телекоммуникационной сети IRIS².

Компания OneWeb имеет в космосе менее тысячи спутников. Однако демонстрирует готовность конкурировать со Starlink Илона Маска. Эра спутникового Интернета действительно началась.