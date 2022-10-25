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Вместо России: Индия вывела на орбиту 36 спутников для раздачи космического интернета

НовостиСпутниковая связь

Миссия была частью коммерческого соглашения, заключенного между индийской государственной фирмой и спутниковой компанией OneWeb из Великобритании.

Индийское космическое агентство сообщает, что его ракета успешно вывела на орбиту 36 спутников для раздачи сигнала космического интернета по заказу британской спутниковой компании OneWeb, запуск которых задержался на несколько месяцев из-за войны в Украине.

В воскресенье утром в Индийской организации космических исследований (ISRO) объявили об успешном проведении данной миссии, являющейся частью коммерческого соглашения, заключенного между индийской государственной компанией New Space India Limited и OneWeb.

«Это первый в истории коммерческий запуск новой ракеты LVM3 [Launch Vehicle Mark 3]», – сказал председатель правления ISRO Сридхара Паникер Соманат во время старта, состоявшегося в 12:07 утра с площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана в штате Андхра-Прадеш.

Для запуска этой – уже 14-ой – партии спутников OneWeb было решено использовать индийскую ракету с наибольшей грузоподъемностью, которую обычно используют для вывода на орбиту государственных космических аппаратов. Первый спутник группы OneWeb был выведен в космос в 2019 году.

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Нынешний запуск спутников OneWeb стал первым после длительной паузы, вызванной разрывом соглашения с Российским космическим агентством в марте из-за российского вторжения в Украину.

Несмотря на задержку, в британской компании подтвердили неизменность планов по обеспечению глобального покрытия уже в следующем году, когда на орбите должна быть сформирована группа из 648 спутников. В настоящее время компания уже предоставляет услуги доступа в интернет в северных широтах.

Согласно информации, обнародованной на web-сайте ISRO, спутники планируется разместить в виде 12 колец, по 49 спутников в каждом кольце, на круговой орбите в 1 200 км от поверхности Земли. Каждый спутник будет совершать полное вращение вокруг центра каждые 109 минут, – говорится на сайте.

Вес одного спутника OneWeb составляет около 150 килограммов.

Все еще продолжающаяся война в Украине может открыть новые возможности для Индии и ее космической отрасли, поскольку многие страны избегают российских служб, которые проводят запуски.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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