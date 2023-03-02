Veon заключает соглашение с OneWeb: это позволит оказывать услуги спутниковой связи в Украине и Казахстане

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Оператор телекоммуникаций Veon, управляющий крупнейшей сетью мобильной связи в Украине, заключил соглашение с британской компанией OneWeb. Оно предусматривает интеграцию услуг спутниковой связи последней с наземной сетью Veon. Это одно из первых межсекторальных соглашений такого типа.

Использование спутниковых каналов связи должно помочь обеспечить стабильность телекоммуникационных соединений в ситуациях, когда работа обычных сетей нарушается из-за войн или стихийных бедствий.

Источники, владеющие информацией, сообщили, что результатом соглашения о партнёрстве между Veon и OneWeb может стать запуск услуг по подключению к телекоммуникационным сетям в некоторых частях Казахстана, Пакистана и Украины.

Украинское подразделение Veon, компания Киевстар, уже работает со Starlink Илона Маска, которая помогает компании усилить покрытие в опустошённой войной стране. В настоящее время компании ведут переговоры о размерах оплаты услуг на следующий год после того, как весной 2023 года закончится период предоплаты, внесённой правительствами и другими организациями.

Если же говорить об OneWeb, то компания имеет около 550 низкоорбитальных спутников и планирует запустить ещё десятки новых. Каждый терминал OneWeb обеспечивает подключение к телекоммуникационной сети сотен людей и может работать от солнечной энергии.

Компания Veon планирует использовать услуги связи от OneWeb в чрезвычайных ситуациях, что позволит ей компенсировать повреждения сетей на земле и расширить покрытие на сельскую местность.

В 2020 году британское правительство спасло OneWeb от банкротства, инвестировав в компанию 500 миллионов фунтов стерлингов.

Французский конкурент платформы – компания Eutelsat – находится в процессе приобретения OneWeb, при этом британское правительство сохраняет миноритарную долю. Компании хотят объединиться для формирования группировки низкоорбитальных спутников, что позволит бросить вызов Starlink и Project Kuiper от Amazon.