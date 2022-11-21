15 ноября правление французского спутникового оператора Eutelsat одобрило соглашение, предусматривающее объединение активов компании с британским предприятием OneWeb, предоставляющим услуги широкополосной связи. Соглашение еще должны утвердить акционеры компании, а также регуляторные органы.

Правление Eutelsat выразило полную поддержку соглашения после изучения мнения представителей работников относительно возможного объединения своей спутниковой группировки на геостационарной орбите с группировкой компании OneWeb. Последняя уже вывела на низкую околоземную орбиту примерно две трети планируемого количества спутников.

Главные акционеры компании OneWeb – индийский конгломерат Bharti, японский холдинг Softbank, южнокорейская компания Hanwha и британское правительство – подписали окончательный текст соглашения 14 ноября, после чего оно получило одобрение от компании Eutelsat.

Соглашение о слиянии еще предстоит утвердить публичным акционерам компании Eutelsat – это может произойти во втором или третьем квартале 2023 года, когда оператор планирует провести общее собрание акционеров.

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Между тем, о своей поддержке соглашения уже заявили французские инвестиционные банки Bpifrance и Fonds Stratégique de Participations, а также несколько других крупнейших акционеров Eutelsat.

Анонсированное еще в июле соглашение, предусматривающее обмен акциями и оценивающее стоимость компании OneWeb в 3.4 миллиарда долларов, должно получить одобрение со стороны регуляторных органов, отодвигающее срок его закрытия далеко на следующий год.

Председатель правления компании Eutelsat Доминик д’Иннин и генеральный директор компании Ева Бернеке должны сохранить свои должности и в объединенной компании.

Основатель компании Bharti, Сунил Бхарти Миттал, представляющий в совете директоров OneWeb интересы крупнейшего акционера оператора низкоорбитальных спутников, станет сопредседателем правления объединенной компании.

Bpifrance, Fonds Stratégique de Participations, Hanwha и правительство Великобритании должны делегировать в правление объединенной группы по одному директору каждый.

Также после завершения процедуры слияния OneWeb и Eutelsat предложат трех и четырех независимых директоров соответственно, которые войдут в состав правления.

В прошлом месяце в Eutelsat отметили, что объединение с OneWeb должно почти вдвое увеличить ее ежегодные объемы продаж, которые за пять лет должны достичь отметки в 2 миллиарда долларов.

Компания Eutelsat видит в создании на орбите гибридной сети ключ к решению всех будущих потребностей в спутниковой связи. А в компании OneWeb надеются использовать ресурсы французского спутникового оператора для ускорения процесса коммерциализации собственной орбитальной группировки.

После того как в октябре индийской ракетой GSLV Mark 3 было выведено на орбиту 36 новых спутников OneWeb, что знаменовало возобновление процесса развертывания ее созвездия, общее количество спутников компании в космосе составляет 462. Планируется, что со временем их количество будет доведено до 648.

Данная миссия положила конец восьмимесячному перерыву в увеличении созвездия OneWeb, начавшегося после расторжения соглашения об использовании для запуска российской ракеты «Союз» из-за начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В настоящее время у OneWeb есть контракт с индийским оператором космических запусков на еще одну миссию, а также контракт с компанией SpaceX на три запуска с использованием ракеты Falcon 9. Как надеются в компании, запуски должны состояться в течение следующих шести месяцев. Таким образом, OneWeb планирует обеспечить возможность глобального покрытия в самое ближайшее время.