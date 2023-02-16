IRIS²: ответ ЕС на спутниковый проект Илона Маска

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Депутаты Европарламента поддержали размещение на орбите новых спутников Евросоюза для защиты правительственной связи.

Новая сеть европейских спутников связи IRIS² будет введена в эксплуатацию с 2024 года – после того, как Европарламент дал проекту зелёный свет.

Выделенный бюджет в размере 2.4 миллиарда евро позволит Евросоюзу создать новую Инфраструктуру устойчивости, взаимосвязи и безопасности с помощью спутника (IRIS²). Это будет первое в Европе многоорбитальное спутниковое созвездие. Новые спутники будут обеспечивать работу защищённой инфраструктуры связи для правительственных органов и агентств ЕС, экстренных служб и европейских делегаций по всему миру.

Схема обеспечит Евросоюзу стратегическую автономию в сфере защищённой правительственной связи в условиях, когда угрозы кибербезопасности становятся всё более очевидными. Особенно после начала полномасштабной агрессии России против Украины.

В ходе переговоров с министрами ЕС члены Европарламента позаботились об усилении экологических составляющих системы. А также стабильности её работы во избежание распространения космического мусора, светового загрязнения и обеспечения компенсации углеродного следа для уменьшения влияния выбросов в процессе её эксплуатации.

«Европейская спутниковая система IRIS родилась. Сегодняшнее голосование позволит Европе укрепить свою автономию в космосе, – отметил докладчик Кристоф Грудлер, член Renew Europe Group. – Данные спутники принесут пользу правительствам, а также гражданам, предоставив им возможность доступа в Интернет в наименее подключенных районах. Я также рад, что они станут примером космической и экологической устойчивости, которой добивался Европейский парламент».