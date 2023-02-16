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IRIS²: ответ ЕС на спутниковый проект Илона Маска

НовостиСпутниковая связь
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Депутаты Европарламента поддержали размещение на орбите новых спутников Евросоюза для защиты правительственной связи.

Новая сеть европейских спутников связи IRIS² будет введена в эксплуатацию с 2024 года – после того, как Европарламент дал проекту зелёный свет.

Выделенный бюджет в размере 2.4 миллиарда евро позволит Евросоюзу создать новую Инфраструктуру устойчивости, взаимосвязи и безопасности с помощью спутника (IRIS²). Это будет первое в Европе многоорбитальное спутниковое созвездие. Новые спутники будут обеспечивать работу защищённой инфраструктуры связи для правительственных органов и агентств ЕС, экстренных служб и европейских делегаций по всему миру.

Схема обеспечит Евросоюзу стратегическую автономию в сфере защищённой правительственной связи в условиях, когда угрозы кибербезопасности становятся всё более очевидными. Особенно после начала полномасштабной агрессии России против Украины.

В ходе переговоров с министрами ЕС члены Европарламента позаботились об усилении экологических составляющих системы. А также стабильности её работы во избежание распространения космического мусора, светового загрязнения и обеспечения компенсации углеродного следа для уменьшения влияния выбросов в процессе её эксплуатации.

«Европейская спутниковая система IRIS родилась. Сегодняшнее голосование позволит Европе укрепить свою автономию в космосе, – отметил докладчик Кристоф Грудлер, член Renew Europe Group. – Данные спутники принесут пользу правительствам, а также гражданам, предоставив им возможность доступа в Интернет в наименее подключенных районах. Я также рад, что они станут примером космической и экологической устойчивости, которой добивался Европейский парламент».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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