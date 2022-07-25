Российские СМИ сообщали, что компания покинула российский рынок ещё 1 июня, а 23 июля эту информацию подтвердил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров России Роман Исаев.

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«Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России, последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая», — сообщил Исаев.

Все сотрудники уволены, а руководство корпорации, в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве, переехало в Лондон.

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IMAX Corporation – канадская компания, занимающаяся технологиями развлечений, ее специализация – кинотехнологии и широкоформатные кинопрезентации. Она была основана в 1967 году. Штаб-квартира находится в Онтарио.

У IMAX около 1500 кинотеатров более чем в 80 странах. В России у сети IMAX было 49 залов.

Ранее мы сообщали, что Россия покидает Международную ассоциацию кинотеатров.