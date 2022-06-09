Ассоциация владельцев кинотеатров России решила покинуть Международную ассоциацию кинотеатров (UNIC), о чём уведомила её в письме.

Вопрос о выходе России из ассоциации будет рассмотрен 21 июня.

Окончание сотрудничества с UNIC россияне объясняют тем, что «осталось слишком мало точек для взаимодействия». В частности, к этому привело временное прекращение работы в РФ голливудских студий — Disney, Paramount, Universal, Warner Bros.

Известно, что UNIC сама рассматривала возможность принудительного исключения российской Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) из своего состава, однако после переговоров там пришли к соглашению, что АВК вскоре сама покинет UNIC.

Ранее мы писали, что российские кинотеатры будут показывать сериалы из-за недостатка фильмов и выручки.